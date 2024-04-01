ارتفاع الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 138 منذ 7 أكتوبر

ارتفاع الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 138 منذ 7 أكتوبر
التاريخ
4/1/2024 2:29:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلاميالحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 138 صحفياً منذ بدء حرب الإبادةالجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد أبو سخيل خلال جريمة اقتحاممجمع مستشفى الشفاء الطبي بغزة. (بترا)
MENAFN01042024000072011014ID1108045013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.