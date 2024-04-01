إيران: ردنا على الهجوم في دمشق سيكون قاسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال السفير الإيرانيفي دمشق حسين اكبري إن رد بلاده على الهجومالإسرائيلي، الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق، سيكون قاسيا.
وأضاف اكبري:"سنرد على الهجوم بالمثل، في الزمان والمكان المناسبين".
من جانبه، قال وزيرالخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استهداف القنصلية الإيرانية انتهاكللأعراف الدولية، وعلى الاحتلال الإسرائيلي تحمّل التداعيات.
وأضاف عبد اللهيان أنعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم حيال هذه الإجراءات المجرمة.
وأكدت وزارة الخارجيةالإيرانية أن بلادها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة تجاه هجوم القنصليةبدمشق "وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب".
وأضافت الخارجية: ندرسأبعاد الهجوم على القنصلية بدمشق والكيان الصهيوني يتحمّل مسؤولية وتداعيات ذلك.
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