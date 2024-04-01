إيران: ردنا على الهجوم في دمشق سيكون قاسيا

وأكدت وزارة الخارجيةالإيرانية أن بلادها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة تجاه هجوم القنصليةبدمشق "وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب". وأضافت الخارجية: ندرسأبعاد الهجوم على القنصلية بدمشق والكيان الصهيوني يتحمّل مسؤولية وتداعيات ذلك.

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