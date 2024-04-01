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إيران: ردنا على الهجوم في دمشق سيكون قاسيا

4/1/2024 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السفير الإيرانيفي دمشق حسين اكبري إن رد بلاده على الهجومالإسرائيلي، الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق، سيكون قاسيا.
وأضاف اكبري:"سنرد على الهجوم بالمثل، في الزمان والمكان المناسبين".

من جانبه، قال وزيرالخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استهداف القنصلية الإيرانية انتهاكللأعراف الدولية، وعلى الاحتلال الإسرائيلي تحمّل التداعيات.

وأضاف عبد اللهيان أنعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم حيال هذه الإجراءات المجرمة.


وأكدت وزارة الخارجيةالإيرانية أن بلادها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة تجاه هجوم القنصليةبدمشق "وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب".

وأضافت الخارجية: ندرسأبعاد الهجوم على القنصلية بدمشق والكيان الصهيوني يتحمّل مسؤولية وتداعيات ذلك.


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