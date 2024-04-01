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الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

4/1/2024 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث جلالة الملكعبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيةالمتحدة، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة، والوضع الإنسانيالمأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.
وتناول الاتصال الجهودالمبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيينالأبرياء، وآليات مضاعفة المساعدات الإنسانية المقدمة وإيصالها بكل الطرق الممكنة.

وتم التأكيد على إدامةالتنسيق الوثيق بين الأردن ودولة الإمارات حيال مختلف القضايا، وتعزيز فرص التعاونفي المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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