الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بحث جلالة الملكعبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيةالمتحدة، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة، والوضع الإنسانيالمأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.
وتناول الاتصال الجهودالمبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيينالأبرياء، وآليات مضاعفة المساعدات الإنسانية المقدمة وإيصالها بكل الطرق الممكنة.
وتم التأكيد على إدامةالتنسيق الوثيق بين الأردن ودولة الإمارات حيال مختلف القضايا، وتعزيز فرص التعاونفي المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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