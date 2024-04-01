دراسة تدحض أسطورة شائعة عن بدائل السكر

ودرس باحثو جامعة "ليدز" آثار تناول البسكويت مع السكر أو نوعين منمحليات الطعام: بديل السكر الطبيعي "ستيفيا"، أو المحلي الصناعي "نيوتام"،المشتق من الأسبارتام.



وتناول المشاركون، الذين يعانون من زيادةالوزن أو السمنة، البسكويت إما بحشوة الفاكهة التي تحتوي على السكر أو بديلالسكر الطبيعي أو المحلي الصناعي.



وأخذ الباحثون عينات من الدملتحديد مستويات خط الأساس للغلوكوز والأنسولين والهرمونات المرتبطةبالشهية، وطلب من المشاركين أيضا تقييم شهيتهم وتفضيلاتهم الغذائية.

وكشفت النتائج عن عدم وجود اختلافات في الشهية أو استجابات الغدد الصماءالمتعلقة بنوعي التحلية مقارنة بالسكر. لكن مستويات الأنسولين التي تمقياسها بعد ساعتين من تناول الطعام انخفضت، وكذلك مستويات السكر في الدم.



وهذهأحدث دراسة ينشرها اتحاد SWEET الذي يضم 29 شريكا أوروبيا في مجال الأبحاثوالمستهلكين والصناعة، والذي يعمل على تطوير ومراجعة الأدلة حول الفوائدالطويلة المدى والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها التحول إلى المحلياتالصناعية.



وقال البروفيسور غراهام فينلايسون، الباحث الرئيسي في كليةعلم النفس بجامعة ليدز: "حظي استخدام المحليات ومعززات الحلاوة بالكثير منالاهتمام السلبي، بما في ذلك المنشورات البارزة التي تربط استهلاكها بضعفالاستجابة لنسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبيةوالسكتات الدماغية".

وأضاف: "توفر دراستنا أدلة حاسمة تدعم الاستخدام اليومي للمحليات ومعززات الحلاوة لوزن الجسم والتحكم في نسبة السكر في الدم".



وبعد تناول البسكويت، تم تقييم مدى شعورهم بالشبع على مدار عدة ساعات.

وقيستمستويات الغلوكوز والأنسولين والغريلين والببتيد الشبيه بالغلوكاغون 1والببتيد البنكرياسي، أي الهرمونات المرتبطة باستهلاك الطعام.