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38 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية رمضان

4/1/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد المخالفاتالتي حررتها مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد بحق المنشآت التجاريةمنذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة 38 مخالفة.
وقالت وزارة الصناعةوالتجارة والتموين، لوكالة (بترا)، اليوم الإثنين، إن نسبة كبيرة جدًا منالمخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، وعدد قليل جدًا منها متعلق بزيادةالسعر المعلن.

وذكرت الوزارة أن عددالجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 42 جولة، وجرى زيارة 930 منشأة تجارية، فيمابلغ عدد الشكاوى 11 تم التعامل معها جميعًا.

وأشارت إلى أن جميعالمواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكروالزيوت متوفرة بشكل كبير.

وبينت الوزارة أنمديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن(02/7277715)، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع أي شكوى في حال ورودها خلالالفترتين الصباحية والمسائية.

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