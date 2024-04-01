38 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ عدد المخالفاتالتي حررتها مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد بحق المنشآت التجاريةمنذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة 38 مخالفة.
وقالت وزارة الصناعةوالتجارة والتموين، لوكالة (بترا)، اليوم الإثنين، إن نسبة كبيرة جدًا منالمخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، وعدد قليل جدًا منها متعلق بزيادةالسعر المعلن.
وذكرت الوزارة أن عددالجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 42 جولة، وجرى زيارة 930 منشأة تجارية، فيمابلغ عدد الشكاوى 11 تم التعامل معها جميعًا.
وأشارت إلى أن جميعالمواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكروالزيوت متوفرة بشكل كبير.
وبينت الوزارة أنمديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن(02/7277715)، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع أي شكوى في حال ورودها خلالالفترتين الصباحية والمسائية.
MENAFN01042024000072011014ID1108045008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.