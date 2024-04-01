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أسعار الخضار والفواكه في إربد ليوم الاثنين

4/1/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضاروالفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليومالاثنين، 695 طنا.
وقالت بلدية إربدالكبرى، لوكالة (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد بلغ من الخضار 496طنا و87 طن فواكه، و31 طن ورقيات، و19 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و62 طنامن مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.

وبحسب تقرير أسعارالأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و75قرشا، والبصل الناشف بين 28 و38 قرشا، والثوم 200 و250 قرشا، والبطاطا بين 25 و55قرشا والبندورة بين 10 و20 قرشا، والجزر بين 30 و45 قرشا، والخيار بين 25 و35قرشا، والزهرة بين 12 و17 قرشا، والليمون بين 15 و20 قرشا، إضافة إلى الموز البلديالذي يتراوح سعره ما بين 50 و70 قرشا.

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