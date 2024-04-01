أسعار الخضار والفواكه في إربد ليوم الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضاروالفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليومالاثنين، 695 طنا.
وقالت بلدية إربدالكبرى، لوكالة (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد بلغ من الخضار 496طنا و87 طن فواكه، و31 طن ورقيات، و19 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و62 طنامن مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.
وبحسب تقرير أسعارالأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و75قرشا، والبصل الناشف بين 28 و38 قرشا، والثوم 200 و250 قرشا، والبطاطا بين 25 و55قرشا والبندورة بين 10 و20 قرشا، والجزر بين 30 و45 قرشا، والخيار بين 25 و35قرشا، والزهرة بين 12 و17 قرشا، والليمون بين 15 و20 قرشا، إضافة إلى الموز البلديالذي يتراوح سعره ما بين 50 و70 قرشا.
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