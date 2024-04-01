التعليم تعتمد الشروط المحدّثة لتشغيل الحضانات ورياض الأطفال

MENAFN - Al Watan) اعتمدت وزارة التعليم الاشتراطات المحدّثة للحصول على تراخيص افتتاح الحضانات ورياض الأطفال في مناطق المملكة المختلفة، مؤكدة على الاستمرار في تحقيق متطلبات وأهداف المملكة لتعليم الأطفال، وحق كل طفل في الحصول على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.

وأوضحت التعليم أن الاشتراطات المحدثة تؤكد على منح التراخيص للحضانات ومرحلة رياض الأطفال الأهلية والعالمية بعد حصولها على السجل التجاري، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، على أن تكون جميع التراخيص خاصة بالحضانة، ومرحلة رياض الأطفال، والالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى أو برامج جديدة أو فصول ملحقة بما يتم الترخيص له، كما تتولى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة متابعة استكمال التجهيزات المدرسية من قبل المالك.يأتي ذلك تماشياً مع توجه الوزارة وأهدافها في رفع مستوى الجودة في التعليم، ومنح المرونة الكافية في الارتباطات التنظيمية والمكانية والمساهمة في مواكبة المستجدات المحلية والعالمية؛ لضمان بناء مؤسسي للحضانات ورياض الأطفال بما يتوافق مع احتياجات الأطفال والعاملين والأسرة والمجتمع .