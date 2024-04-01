التعليم تعتمد الشروط المحدّثة لتشغيل الحضانات ورياض الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت وزارة التعليم الاشتراطات المحدّثة للحصول على تراخيص افتتاح الحضانات ورياض الأطفال في مناطق المملكة المختلفة، مؤكدة على الاستمرار في تحقيق متطلبات وأهداف المملكة لتعليم الأطفال، وحق كل طفل في الحصول على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.
وأوضحت التعليم أن الاشتراطات المحدثة تؤكد على منح التراخيص للحضانات ومرحلة رياض الأطفال الأهلية والعالمية بعد حصولها على السجل التجاري، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، على أن تكون جميع التراخيص خاصة بالحضانة، ومرحلة رياض الأطفال، والالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى أو برامج جديدة أو فصول ملحقة بما يتم الترخيص له، كما تتولى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة متابعة استكمال التجهيزات المدرسية من قبل المالك.
يأتي ذلك تماشياً مع توجه الوزارة وأهدافها في رفع مستوى الجودة في التعليم، ومنح المرونة الكافية في الارتباطات التنظيمية والمكانية والمساهمة في مواكبة المستجدات المحلية والعالمية؛ لضمان بناء مؤسسي للحضانات ورياض الأطفال بما يتوافق مع احتياجات الأطفال والعاملين والأسرة والمجتمع .
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