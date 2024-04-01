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استشهاد أكثر من 300 فلسطيني خلال العدوان على مستشفى الشفاء غرب غزة

4/1/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب قصف على مدار أكثر من أسبوعين من الحصار والقصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، في مجازر جماعية أدت وفق الدفاع المدني الفلسطيني إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني عثر على العديد من جثثهم وهم مكبلين، مما يدلل على ارتكاب الاحتلال لمجازر وقتل للمرضى والكوادر الطبية بشكل مباشر، وتدمير كافة مرافق المستشفى وأقسامه العلاجية التي تعرضت للقصف والحرق، على الرغم من وجود مئات الجرحى والمرضى والأطباء داخل تلك الأقسام وفق وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أكدت كذلك أن قوات الاحتلال التي انسحبت اليوم من محيط مستشفى الشفاء، مارست كل أنواع الجرائم والقتل والإبادة الجماعية بحق المرضى والجرحى والكوادر الطبية، يضاف لذلك استشهاد العشرات من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف كافة المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء، والتي حولتها جرافات الاحتلال إلى مقابر جماعية للفلسطينيين.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن تدمير الاحتلال لكافة مرافق مستشفى الشفاء وحرقها، يعد عملية قتل جماعية لأكثر من مليون فلسطيني كانوا يتلقون خدماتهم العلاجية داخل هذا المستشفى الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، ووفقًا لشهادات الأطباء الناجين من المجزرة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء فقد دمر الاحتلال كافة الطوابق العلوية بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق مرافق المبنى، كما أحرقت قوات الاحتلال خلال مجزرة مستشفى الشفاء مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيس، والذي لحق فيه الدمار في العشرات من غرفه، وأحرق الاحتلال وفق الأطباء الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرق مباني الكلى والنساء والولادة، وثلاجات دفن الموتى، وأقسام السرطان والحروق، كما طال التدمير مبنى العيادات الخارجية، ومركز الأمير نايف داخل المستشفى والذي حوله الاحتلال بعد تدميره لمعتقل جماعي للأطباء notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240401_194926_444-->

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