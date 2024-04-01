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القاهرة تعد شباب الطائرة للخليجية

4/1/2024 2:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشاب معسكره الإعدادي في مصر، والممتد حتى الـ15 من أبريل الجاري، في إطار برنامج الإعداد لدورة الألعاب الخليجية في الامارات، التي تنطلق في الـ16 من الشهر الجاري.
ويقود أخضر الطائرة المدير الفني التونسي محمد بن الشيخ ومساعد المدرب ماجد الشمري والإحصائي أحمد الانقليز والمشرف على المنتخب عبدالله الجبر والإداري عبدالله أبو شعفل وأخصائي علاج الطبيعي محمد آل انصيف.
وتضم قائمة الأخضر الشاب (16) لاعبًا هم: سهيل خان، علي سلام، مقتدى آل زواد، محمود السواري، يوسف علاقي، مرتضى السبع، حسن سلام، مانع السهلي، علي جبر، عمار المدني، رشاد أبو الخير، جاسم مهنا، وليد عبد القادر، رشيد السهل، صالح باجري.

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