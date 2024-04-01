القاهرة تعد شباب الطائرة للخليجية

(MENAFN
- Al Watan) افتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشاب معسكره الإعدادي في مصر، والممتد حتى الـ15 من أبريل الجاري، في إطار برنامج الإعداد لدورة الألعاب الخليجية في الامارات، التي تنطلق في الـ16 من الشهر الجاري.
ويقود أخضر الطائرة المدير الفني التونسي محمد بن الشيخ ومساعد المدرب ماجد الشمري والإحصائي أحمد الانقليز والمشرف على المنتخب عبدالله الجبر والإداري عبدالله أبو شعفل وأخصائي علاج الطبيعي محمد آل انصيف.
وتضم قائمة الأخضر الشاب (16) لاعبًا هم: سهيل خان، علي سلام، مقتدى آل زواد، محمود السواري، يوسف علاقي، مرتضى السبع، حسن سلام، مانع السهلي، علي جبر، عمار المدني، رشاد أبو الخير، جاسم مهنا، وليد عبد القادر، رشيد السهل، صالح باجري.
MENAFN01042024000089011017ID1108044963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.