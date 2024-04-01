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هيجنتوس بطلا لرمضانية الشقيق

4/1/2024 2:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس مركز الشقيق، علي المسعودي، فريق هيجنتوس بكأس دورة التنمية الرمضانية الثامنة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ريم بضربات الترجيح، بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل 2/2.
وحصل على أفضل لاعب، حمود الأشرم، وأفضل حارس، أحمد ابراهيم، وافضل لاعب، واعد نواف الحدري، والهداف محسن العادلي، وأفضل مدب، عامر فصال.
وثمنت الجماهير الكبيرة الحاضرة الجهود المبذولة من قبل جمعية التنمية واللجنة المنظمة على هذه الدورة الرمضانية، وكذلك شكرها لبلدية الشقيق على الملعب وطالبت بعمل مدرجات مستقبلا.

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