هيجنتوس بطلا لرمضانية الشقيق

(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس مركز الشقيق، علي المسعودي، فريق هيجنتوس بكأس دورة التنمية الرمضانية الثامنة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ريم بضربات الترجيح، بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل 2/2.
وحصل على أفضل لاعب، حمود الأشرم، وأفضل حارس، أحمد ابراهيم، وافضل لاعب، واعد نواف الحدري، والهداف محسن العادلي، وأفضل مدب، عامر فصال.
وثمنت الجماهير الكبيرة الحاضرة الجهود المبذولة من قبل جمعية التنمية واللجنة المنظمة على هذه الدورة الرمضانية، وكذلك شكرها لبلدية الشقيق على الملعب وطالبت بعمل مدرجات مستقبلا.
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