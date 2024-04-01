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أبوظبي تجهز أخضر 23 للقارية

4/1/2024 2:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكره الإعدادي، في أبوظبي، الذي يعد المرحلة الأخيرة من التحضير لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري في قطر، وضمت قائمة الأخضر التي اختارها المدرب الوطني سعد الشهري 23 لاعبًا.

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