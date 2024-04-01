أبوظبي تجهز أخضر 23 للقارية

أبوظبي تجهز أخضر 23 للقارية
التاريخ
4/1/2024 2:23:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكره الإعدادي، في أبوظبي، الذي يعد المرحلة الأخيرة من التحضير لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري في قطر، وضمت قائمة الأخضر التي اختارها المدرب الوطني سعد الشهري 23 لاعبًا.
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