روسيا تُخطط لخفض صادرات الديزل المنقول بحراً في أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط روسيا خفض صادراتها من الديزل المنقول بحراً في أبريل إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بعدما تراجعت معدلات معالجة النفط بوتيرة حادة عقب هجمات المسيرات الأوكرانية على مصافي التكرير، فضلاً عن استمرار أعمال الصيانة الدورية بها.
وأظهرت بيانات حصلت عليها وكالة“بلومبرج” من شركة“كبلر”، أنه من المتوقع تراجع شحنات الديزل من الموانئ الروسية الرئيسية الثلاثة على البحر الأسود وبحر البلطيق، بما في ذلك بعض الشحنات القادمة من بيلاروسيا، إلى قرابة 2.29 مليون طن أو ما يعادل نحو 569 ألف برميل يومياً في أبريل.
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ويعد هذا انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بالصادرات اليومية لنفس الموانئ في مارس عند حوالي 724 ألف برميل.
وذكرت الوكالة أن موسكو تعمل على خفض صادرات الديزل المنقول بحراً عقب تراجع معدلات تكرير النفط الخام لأدنى مستوى منذ 10 أشهر نتيجة هجمات المسيرات الأوكرانية على المصافي، فضلاً عن أعمال الصيانة الموسمية المقرر استمرارها حتى حلول فصل الصيف.
أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن نائب رئيس الوزراء“ألكسندر نوفاك” قال في تصريحات صحفية الجمعة الماضي، إن بلاده لا تخطط لحظر صادرات الديزل في الوقت الراهن، ونقلت وكالة“تاس” الإخبارية عن“نوفاك” قوله إن روسيا تُنتج ضعف احتياجات السوق المحلي، وإن قطاع التكرير سوف يواجه فائضاً في المخزون في حالة حظر التصدير.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044960
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