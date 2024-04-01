روسيا تُخطط لخفض صادرات الديزل المنقول بحراً في أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط روسيا خفض صادراتها من الديزل المنقول بحراً في أبريل إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بعدما تراجعت معدلات معالجة النفط بوتيرة حادة عقب هجمات المسيرات الأوكرانية على مصافي التكرير، فضلاً عن استمرار أعمال الصيانة الدورية بها.

وأظهرت بيانات حصلت عليها وكالة“بلومبرج” من شركة“كبلر”، أنه من المتوقع تراجع شحنات الديزل من الموانئ الروسية الرئيسية الثلاثة على البحر الأسود وبحر البلطيق، بما في ذلك بعض الشحنات القادمة من بيلاروسيا، إلى قرابة 2.29 مليون طن أو ما يعادل نحو 569 ألف برميل يومياً في أبريل.

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ويعد هذا انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بالصادرات اليومية لنفس الموانئ في مارس عند حوالي 724 ألف برميل.

وذكرت الوكالة أن موسكو تعمل على خفض صادرات الديزل المنقول بحراً عقب تراجع معدلات تكرير النفط الخام لأدنى مستوى منذ 10 أشهر نتيجة هجمات المسيرات الأوكرانية على المصافي، فضلاً عن أعمال الصيانة الموسمية المقرر استمرارها حتى حلول فصل الصيف.

أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن نائب رئيس الوزراء“ألكسندر نوفاك” قال في تصريحات صحفية الجمعة الماضي، إن بلاده لا تخطط لحظر صادرات الديزل في الوقت الراهن، ونقلت وكالة“تاس” الإخبارية عن“نوفاك” قوله إن روسيا تُنتج ضعف احتياجات السوق المحلي، وإن قطاع التكرير سوف يواجه فائضاً في المخزون في حالة حظر التصدير.

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