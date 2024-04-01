البورصة تحاول استرداد جزء من خسائرها وتنتقل للمنطقة الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News) زيدان: تفعيل حد إيقاف الخسائر عند 26350 نقطة
أبدى متعاملو البورصة المصرية تفاؤلًا حذرًا بشأن أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة الإثنين بعد أن شهدت تراجعات كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأغلقت المؤشرات فى المنطقة الخضراء بختام الجلسة ليرتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 5.26% بختام تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 28297 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 3.72% ليصل إلى 6403 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09% إلى مستوى 9126 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 5% عند مستوى 34473 نقطة.
وتوقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية أن يختبر EGX30 مستوى دعم 26500 نقطة على المدى القصير والمتوسط، ويستهدف المؤشر مستوى مقاومة رئيسى 28500 نقطة وثانوى عند 29700 نقطة.
وأوضح أن جلسة الإثنين جاءت بعد 3 أسابيع من التراجعات وتعد أفضل جلسة، ناصحًا المستثمرين بتفعيل وضع إيقاف الخسائر، وانتظار إشارة شراء واضحة.
وشهد السوق تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، من خلال تداول 574 مليون سهم، بتنفيذ 84 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 133 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“العربية لإدارة وتطوير الأصول” بنسبة 19.93%.
وتراجعت أسعار 18 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كونتكت القابضة” بنحو 8.1%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.89 تريليون جنيه.
ورجحت دعاء زيدان، مدير إدارة الاستثمار بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 28500 نقطة وصولًا لمستوى 29200 نقطة.
وأشارت إلى أن السوق يحتاج إلى عودة أحجام التداول المرتفعة، ودخول المؤسسات المصرية للسوق مرة أخرى لأنها المحرك الأساسى لأداء البورصة، كما أنها سبب الحركة التصحيحية الحالية والتى تراجع خلالها المؤشر بنحو 8 آلاف نقطة خلال أسبوعين.
ونصحت المستثمرين بتجنيب جزء من السيولة، وانتقاء الأسهم القوية ماليًا، بالإضافة إلى تفعيل وضع إيقاف الخسائر عند 26500 نقطة والابتعاد عن أسهم المضاربة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 159 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.22%، فيما توجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 14 مليون جنيه و0.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 80.4% 12.38% على التوالى.
ونفذ الأفراد 66.94% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 21 مليون جنيه، واتجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 90 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.
ونفذت المؤسسات 33.05% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى بيع 226 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80 مليون جنيه و76 مليون جنيه على التوالى.
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