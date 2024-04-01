البورصة تحاول استرداد جزء من خسائرها وتنتقل للمنطقة الخضراء

أبدى متعاملو البورصة المصرية تفاؤلًا حذرًا بشأن أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة الإثنين بعد أن شهدت تراجعات كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأغلقت المؤشرات فى المنطقة الخضراء بختام الجلسة ليرتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 5.26% بختام تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 28297 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 3.72% ليصل إلى 6403 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09% إلى مستوى 9126 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 5% عند مستوى 34473 نقطة.

وتوقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية أن يختبر EGX30 مستوى دعم 26500 نقطة على المدى القصير والمتوسط، ويستهدف المؤشر مستوى مقاومة رئيسى 28500 نقطة وثانوى عند 29700 نقطة.

وأوضح أن جلسة الإثنين جاءت بعد 3 أسابيع من التراجعات وتعد أفضل جلسة، ناصحًا المستثمرين بتفعيل وضع إيقاف الخسائر، وانتظار إشارة شراء واضحة.

وشهد السوق تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، من خلال تداول 574 مليون سهم، بتنفيذ 84 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 133 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“العربية لإدارة وتطوير الأصول” بنسبة 19.93%.

وتراجعت أسعار 18 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كونتكت القابضة” بنحو 8.1%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.89 تريليون جنيه.

ورجحت دعاء زيدان، مدير إدارة الاستثمار بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 28500 نقطة وصولًا لمستوى 29200 نقطة.

وأشارت إلى أن السوق يحتاج إلى عودة أحجام التداول المرتفعة، ودخول المؤسسات المصرية للسوق مرة أخرى لأنها المحرك الأساسى لأداء البورصة، كما أنها سبب الحركة التصحيحية الحالية والتى تراجع خلالها المؤشر بنحو 8 آلاف نقطة خلال أسبوعين.

ونصحت المستثمرين بتجنيب جزء من السيولة، وانتقاء الأسهم القوية ماليًا، بالإضافة إلى تفعيل وضع إيقاف الخسائر عند 26500 نقطة والابتعاد عن أسهم المضاربة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 159 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.22%، فيما توجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 14 مليون جنيه و0.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 80.4% 12.38% على التوالى.

ونفذ الأفراد 66.94% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 21 مليون جنيه، واتجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 90 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.

ونفذت المؤسسات 33.05% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى بيع 226 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80 مليون جنيه و76 مليون جنيه على التوالى.