صادرات الإلكترونيات الكورية تواصل النمو وتدعم الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها الشهر الماضي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ما عزز ثقة صانعي السياسة بأن الاقتصاد سيشهد نمواً قوياً خلال الربع الأول.

ارتفع متوسط الشحنات اليومية بنسبة 9.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وزارة التجارة. كما ارتفعت الصادرات الرئيسية بنسبة 3.1% دون التعديل وفق عدد أيام العمل، بينما تراجع إجمالي الواردات بنسبة 12.3%. وبلغ فائض الميزان التجاري 4.3 مليارات دولار.

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تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الدول المُصدرة للسلع في العالم، ما يجعلها معياراً للتجارة العالمية. كما أن هيمنتها على قطاع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية يجعلها مقياساً للطلب على التكنولوجيا. كذلك تشير أحدث البيانات إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي، خاصة في قطاع أشباه الموصلات.

أشارت وزارة التجارة إلى ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق خلال مارس بنسبة 35.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.7 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي مبيعات شهرية منذ مارس 2022. وفق الوزارة.

كما ارتفعت صادرات كوريا من شاشات العرض بنسبة 16.2%، وزادت أيضاً مبيعات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 24.5%، ما يؤكد الزخم الناتج عن الطلب القوي على التكنولوجيا.

“ستكون صادرات هذا العام مدفوعة بالطلب على أجهزة التكنولوجيا”، وفق لي جاي يون، الباحث في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة. مُشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي ورقائق الذاكرة عالية الأداء من بين أسباب الارتفاع السريع لشحنات أشباه الموصلات، ما يعزز الآمال في أنها قد تنمو بما يكفي هذا العام لتعويض خسائر العام الماضي.

يعتبر زخم نمو الصادرات الذي يغذيه انتعاش مبيعات أشباه الموصلات الذي استمر هذا العام أحد الأسباب التي تجعل السلطات في البلاد تتوقع توسع اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل أسرع في عام 2024 مقارنةً بالعام الماضي.

خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الصادرات 163.7 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 8.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحقيق فائض بالميزان التجاري قدره 9 مليارات دولار، وفقاً لوزارة التجارة.

مع ذلك، يجب أن يكون الانتعاش في مجال الرقائق الإلكترونية مصحوباً بارتفاع كبير في صادرات المنتجات الأخرى، مثل السيارات والصلب والكيماويات النفطية، حتى تكون السلطات أكثر يقيناً من أن الاقتصاد سينمو بأكثر من 2% حسب تقديراتها.

وأظهر التقرير الأحدث تراجع شحنات السيارات بنسبة 5%، كما انخفضت صادرات الآلات والمعدات بنسبة 10% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للوزارة. غير أن شحنات المنتجات النفطية ارتفعت بنسبة 3.1%.

يُرجح أن تواجه صادرات الصلب، التي تراجعت بنسبة 7.8 % الشهر الماضي، تحديات على وجه الخصوص بسبب المنافسة القوية من الصين مع تراجع الطلب، حسبما قال“لي”، الباحث في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة.

على الرغم من التعافي التدريجي الذي تشهده التجارة العالمية، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر كثيرة على التوقعات. وصل مقياس تجارة السلع الذي تديره منظمة التجارة العالمية إلى 100.6 الشهر الماضي، وهو أعلى قليلاً من خط الأساس للاتجاه، ما يشير إلى عدم قوة الزخم الصعودي.

قالت المنظمة العالمية الشهر الماضي:“يجب أن يستمر تعافي تجارة البضائع تدريجياً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، لكن مسار أي مكاسب قد يتوقف بسهولة نتيجة الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية”.

تُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة أكبر حليف أمني لها، كما أنها تعد من بين الدول الأكثر عرضة للتأثر بالنزاعات والتوترات الجيوسياسية التي قد يكو ن لها تأثير على زخم التجارة الدولية. وبينما استمرت زيادة ثقة المستهلكين وإنفاقهم في الولايات المتحدة، كان الطلب من الصين مخيباً للآمال في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من الركود الذي يعانيه قطاع العقارات فيه.

ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز قيمة الشحنات إلى الصين، وقد قادت شحنات السيارات وأشباه الموصلات هذا الزخم، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة.

سجل إجمالي شحنات كوريا الجنوبية إلى الصين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% خلال مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 10.5 مليارات دولار، منتعشاً من الانخفاض السابق. تزامن ذلك مع تعافي النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي، ليُنهي انخفاضاً استمر 5 أشهر.

تتزايد المخاطر خلال العام الجاري نتيجة سلسلة من الانتخابات المقرر عقدها في عدد كبير من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي إلى تطبيق سياسات حمائية تضر بالاقتصادات التي تعتمد على التجارة مثل كوريا الجنوبية.

تجري في البلاد انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد تؤثر نتيجتها على إعادة تقييم مستوى علاقتها مع الصين على المدى الطويل.

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