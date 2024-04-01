رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية توجه أساسى للدولة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية ، هو توجه أساسى للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية.

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وأضاف مدبولى:“ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابى الذى استتبع القرارات والإصلاحات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى التى تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التى تسهم بدورها فى زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وأشار إلى أن عوائد التصدير ستسهم فى زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التى عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الاستراتيجى للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.