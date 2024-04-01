((أبوغالى موتورز)) تتصدر ترتيب وكلاء جيلى في مبيعات الفئة GX

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة أبوغالى موتورز ، وكيل سيارات جيلى في مصر, انها احتلت المركز الأول عالميًا بتصدرها تقييم الأداء بين وكلاء جيلى في جميع أنحاء العالم فيما يخص المبيعات فئة السيارة GX والمركز الثالث عالميًا بأفضل أداء استثنائي في قطاع خدمات ما بعد البيع وإرضاء العملاء.

جاء ذلك وفقًا لتقدير من شركة جيلى العالمية بعد تقييم شامل لأداء الوكلاء حول العالم، حيث برزت شركة أبوغالي موتورز كشريك استراتيجي متميز في تقديم خدمات متميزة لعملائها.

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وأعرب كلا من تامر قطب، الرئيس التنفيذي لإدارة شركة أبوغالي موتورز، وأمجد الفقي رئيس العلامة التجارية جيلى أبوغالي موتورز، عن فخرهما بتحقيق هذا الإنجاز العالمي الذي يعكس الالتزام الدائم للشركة بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها.

يذكر، أن الشراكة بين أبوغالي وجيلى حظيت بالعديد من النجاحات في وقت قصير للغاية لا يتعدى الـ 3 سنوات، ومنها كان توسيع شبكة الموزعين المحليين، والتي وصلت إلى 14 محطة بين مراكز الصيانة ومعارض للبيع في مختلف أنحاء الجمهورية.