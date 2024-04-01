((أبوغالى موتورز)) تتصدر ترتيب وكلاء جيلى في مبيعات الفئة GX

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- Al-Borsa News) كشفت شركة أبوغالى موتورز ، وكيل سيارات جيلى في مصر, انها احتلت المركز الأول عالميًا بتصدرها تقييم الأداء بين وكلاء جيلى في جميع أنحاء العالم فيما يخص المبيعات فئة السيارة GX والمركز الثالث عالميًا بأفضل أداء استثنائي في قطاع خدمات ما بعد البيع وإرضاء العملاء.
جاء ذلك وفقًا لتقدير من شركة جيلى العالمية بعد تقييم شامل لأداء الوكلاء حول العالم، حيث برزت شركة أبوغالي موتورز كشريك استراتيجي متميز في تقديم خدمات متميزة لعملائها.
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وأعرب كلا من تامر قطب، الرئيس التنفيذي لإدارة شركة أبوغالي موتورز، وأمجد الفقي رئيس العلامة التجارية جيلى أبوغالي موتورز، عن فخرهما بتحقيق هذا الإنجاز العالمي الذي يعكس الالتزام الدائم للشركة بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها.
يذكر، أن الشراكة بين أبوغالي وجيلى حظيت بالعديد من النجاحات في وقت قصير للغاية لا يتعدى الـ 3 سنوات، ومنها كان توسيع شبكة الموزعين المحليين، والتي وصلت إلى 14 محطة بين مراكز الصيانة ومعارض للبيع في مختلف أنحاء الجمهورية.
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