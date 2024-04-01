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ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية لدى الإقفال

4/1/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بمقدار 21.45 نقطة لدى إقفال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 12423.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 151 نقطة ليقفل عند مستوى 26181.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم تقاسمتها 2998 صفقة.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108044955

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