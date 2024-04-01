ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية لدى الإقفال

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بمقدار 21.45 نقطة لدى إقفال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 12423.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 151 نقطة ليقفل عند مستوى 26181.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم تقاسمتها 2998 صفقة.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044955
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