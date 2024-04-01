54.7% تراجعًا فى مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا فبراير الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا خلال شهر فبراير 2024 لتسجل 546 أتوبيسًا، مقابل 1.2 ألف أتوبيس فى فبراير 2023، بتراجع بلغت نسبته 54.7%.
ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”، تراجعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال فبراير 2024، حيث تم بيع 495 أتوبيس مقابل نحو 370 أتوبيسا فى فبراير 2023، بنسبة انخفاض بلغت 33.8%.
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واستحوذت ((تويوتا)) على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات إجمالا خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 56% من السوق ببيع نحو 290 أتوبيس، فيما جاءت ((شيفروليه)) بالمركز الثانى بحصة سوقية نحو 26% بعدما تمكنت من بيع 133 أتوبيسا.
وصعدت ((كينج لونج)) للمركز الثالث بحصة سوقية 8% بإجمالى بيع نحو 44 أتوبيسا، وتراجعت ((جولدن دراجون)) للمركز الرابع بحصة سوقية بلغت نحو 3% من سوق الأتوبيسات ببيع 16 أتوبيسا، يليها ((ميتسوبيشى)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 3% بواقع مبيعات 16 أتوبيسا.
وفى المرتبة السادسة جاءت العلامة التجارية ((سوزوكى)) بحصة سوقية 3% بإجمالى بيع 14 أتوبيسا، وصعدت العلامة التجارية التجارية ((فولفو)) للمركز السابع بحصة سوقية نحو 1% مسجلة مبيعات 4 أتوبيسات، وجاءت ((مرسيدس)) فى المركز الثامن بمبيعات 2 أتوبيس.
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