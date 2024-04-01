54.7% تراجعًا فى مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا فبراير الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا خلال شهر فبراير 2024 لتسجل 546 أتوبيسًا، مقابل 1.2 ألف أتوبيس فى فبراير 2023، بتراجع بلغت نسبته 54.7%.

ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات“الأميك”، تراجعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال فبراير 2024، حيث تم بيع 495 أتوبيس مقابل نحو 370 أتوبيسا فى فبراير 2023، بنسبة انخفاض بلغت 33.8%.

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واستحوذت ((تويوتا)) على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات إجمالا خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 56% من السوق ببيع نحو 290 أتوبيس، فيما جاءت ((شيفروليه)) بالمركز الثانى بحصة سوقية نحو 26% بعدما تمكنت من بيع 133 أتوبيسا.

وصعدت ((كينج لونج)) للمركز الثالث بحصة سوقية 8% بإجمالى بيع نحو 44 أتوبيسا، وتراجعت ((جولدن دراجون)) للمركز الرابع بحصة سوقية بلغت نحو 3% من سوق الأتوبيسات ببيع 16 أتوبيسا، يليها ((ميتسوبيشى)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 3% بواقع مبيعات 16 أتوبيسا.

وفى المرتبة السادسة جاءت العلامة التجارية ((سوزوكى)) بحصة سوقية 3% بإجمالى بيع 14 أتوبيسا، وصعدت العلامة التجارية التجارية ((فولفو)) للمركز السابع بحصة سوقية نحو 1% مسجلة مبيعات 4 أتوبيسات، وجاءت ((مرسيدس)) فى المركز الثامن بمبيعات 2 أتوبيس.