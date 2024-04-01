هل تستمر أسعار السيارات فى الانخفاض؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريد: ندرس تخفيض السيارات الأوروبية بدعم من الإفراجات الجديدة
يشهد سوق السيارات خلال الفترة الحالية حالة من الترقب بالاستمرار فى تقديم المزيد من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من توفير العملة الأجنبية، وبدأت الشركات بتقديم عروض ترويجية بهدف إحداث نمو بالمبيعات وتجاوزت التخفيضات حاجز النصف مليون جنيه لبعض الطرازات.
قال رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن التخفيضات التى شهدها سوق السيارات عقب تحرير سعر الصرف مطلع شهر مارس الماضى، كان من المتوقع أن تكون بقيم سعرية أكبر بالنظر إلى الفارق الكبير بين سعرى السوق الموازية قبل التعويم وبعده مقارنة بسعر البنك الرسمى، ووصفها بأنها (انخفاض حذر سبقه ارتفاع بغشومية مبالغ فيها).
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أشار ((مسروجة)) إلى أن توفير الدولار بالبنوك ودخول المزيد من العملة (الدولار) خلال الفترة المقبلة، بجانب انتشار المنافسة بين الشركات المتعاملة داخل سوق السيارات سيدعم تقديم المزيد من التخفيضات بأسعار السيارات؛ من المتوقع ان تنخفض مجددًا بنسبة تصل إلى 15%.
أوضح أن إصابة السوق بموجة ثانية من التخفيضات سوف ينعكس ذلك على حجم المبيعات بالاتجاه نحو النمو، مضيفًا أن مبيعات سوق السيارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بداية من شهر ديسمبر الماضى وحتى الفترة الحالية.
وقد شهدت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) ارتفاعًا فى مصر خلال شهر فبراير الماضى، بنسبة بلغت نحو 21.7% مسجلة بيع نحو 7.3 ألف سيارة، مقابل أكثر من 6 آلاف سيارة خلال نفس الشهر من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
قال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية تقديم تخفيضات على الطرازات الأوروبية المنشأ، وذلك بدعم من الإفراج عن الشحنات الجديدة ، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لها خلال الأيام الأولى من شهر أبريل الحالى.
وأشار ((فريد)) إلى أن انخفاض سعر الصرف يعد أحد أهم المفاتيح لحل أزمة تراجع مبيعات قطاع السيارات داخل السوق، وتقديم الشركات تخفيضات وفقًا للمتغيرات الجديدة بسعر الصرف يدعم نمو وانتعاش المبيعات بالسوق.
أوضح أن السيارات الصينية التى تمتلك الشركة حق وكالتها داخل السوق المصرية سوف تشهد تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية؛ وذلك لحين إبرام تعاقدات على شحنات جديدة وعقب ذلك سيتم احتساب كافة التكاليف واعلان عن الأسعار الجديدة . مصطفى: الشركات تقدم عروضًا ترويجية لإحداث نمو بالمبيعات
ومن جانبه، قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة اكستريم أوتو للسيارات، إن شركات السيارات اتجهت خلال الفترة الحالية لتقديم عروض ترويجية بجانب التخفيضات المقدمة، منها (تقديم هدايا دهب للعملاء، وبرامج تأمين، والغاء المصاريف الادارية، والكاش باك على الأسعار بنسب 5%).
أشار ((مصطفى)) إلى أن كافة العروض السابق ذكرها بجانب التخفيضات على الأسعار ستحدث حركة بالسوق ما بين (البيع – والشراء)، مما ينعكس ذلك على نمو حجم المبيعات بالقطاع.
وأوضح أن حال انخفاض أسعار سعر الصرف (الدولار)، سوف تشهد أسعار السيارات المزيد من التخفيضات.
أضاف أن سوق السيارات يشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، وذلك املاً فى تقديم المزيد من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
وقام وكلاء سيارات ( جاك وأم جي وستروين وأوبل وبيجو وشفروليه وجى تور وفيات و سوزوكى ) بتخفيض الأسعار خلال مارس الماضى، فيما خفضت شركة“عربيات” وكيل سانج يونج أسعارها خلال الشهر مرتين متتاليتين.
يذكر أن شركة دايموند موتورز وكيل سيارات ((ميتسوبيشى)) فى السوق المصرية، قد أعلنت استقرار أسعار سيارات ميتسوبيشي خلال الفترة من 28 مارس الماضى وحتى 30 أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الجديدة.
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