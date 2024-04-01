هل تستمر أسعار السيارات فى الانخفاض؟

يشهد سوق السيارات خلال الفترة الحالية حالة من الترقب بالاستمرار فى تقديم المزيد من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من توفير العملة الأجنبية، وبدأت الشركات بتقديم عروض ترويجية بهدف إحداث نمو بالمبيعات وتجاوزت التخفيضات حاجز النصف مليون جنيه لبعض الطرازات.

قال رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن التخفيضات التى شهدها سوق السيارات عقب تحرير سعر الصرف مطلع شهر مارس الماضى، كان من المتوقع أن تكون بقيم سعرية أكبر بالنظر إلى الفارق الكبير بين سعرى السوق الموازية قبل التعويم وبعده مقارنة بسعر البنك الرسمى، ووصفها بأنها (انخفاض حذر سبقه ارتفاع بغشومية مبالغ فيها).

موضوعات54.7% تراجعًا فى مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا فبراير الماضى ((أبوغالى موتورز)) تتصدر ترتيب وكلاء جيلى في مبيعات الفئة GX رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية توجه أساسى للدولة

أشار ((مسروجة)) إلى أن توفير الدولار بالبنوك ودخول المزيد من العملة (الدولار) خلال الفترة المقبلة، بجانب انتشار المنافسة بين الشركات المتعاملة داخل سوق السيارات سيدعم تقديم المزيد من التخفيضات بأسعار السيارات؛ من المتوقع ان تنخفض مجددًا بنسبة تصل إلى 15%.

أوضح أن إصابة السوق بموجة ثانية من التخفيضات سوف ينعكس ذلك على حجم المبيعات بالاتجاه نحو النمو، مضيفًا أن مبيعات سوق السيارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بداية من شهر ديسمبر الماضى وحتى الفترة الحالية.

وقد شهدت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) ارتفاعًا فى مصر خلال شهر فبراير الماضى، بنسبة بلغت نحو 21.7% مسجلة بيع نحو 7.3 ألف سيارة، مقابل أكثر من 6 آلاف سيارة خلال نفس الشهر من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).

قال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية تقديم تخفيضات على الطرازات الأوروبية المنشأ، وذلك بدعم من الإفراج عن الشحنات الجديدة ، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لها خلال الأيام الأولى من شهر أبريل الحالى.

وأشار ((فريد)) إلى أن انخفاض سعر الصرف يعد أحد أهم المفاتيح لحل أزمة تراجع مبيعات قطاع السيارات داخل السوق، وتقديم الشركات تخفيضات وفقًا للمتغيرات الجديدة بسعر الصرف يدعم نمو وانتعاش المبيعات بالسوق.

أوضح أن السيارات الصينية التى تمتلك الشركة حق وكالتها داخل السوق المصرية سوف تشهد تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية؛ وذلك لحين إبرام تعاقدات على شحنات جديدة وعقب ذلك سيتم احتساب كافة التكاليف واعلان عن الأسعار الجديدة .

ومن جانبه، قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة اكستريم أوتو للسيارات، إن شركات السيارات اتجهت خلال الفترة الحالية لتقديم عروض ترويجية بجانب التخفيضات المقدمة، منها (تقديم هدايا دهب للعملاء، وبرامج تأمين، والغاء المصاريف الادارية، والكاش باك على الأسعار بنسب 5%).

أشار ((مصطفى)) إلى أن كافة العروض السابق ذكرها بجانب التخفيضات على الأسعار ستحدث حركة بالسوق ما بين (البيع – والشراء)، مما ينعكس ذلك على نمو حجم المبيعات بالقطاع.

وأوضح أن حال انخفاض أسعار سعر الصرف (الدولار)، سوف تشهد أسعار السيارات المزيد من التخفيضات.

أضاف أن سوق السيارات يشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، وذلك املاً فى تقديم المزيد من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

وقام وكلاء سيارات ( جاك وأم جي وستروين وأوبل وبيجو وشفروليه وجى تور وفيات و سوزوكى ) بتخفيض الأسعار خلال مارس الماضى، فيما خفضت شركة“عربيات” وكيل سانج يونج أسعارها خلال الشهر مرتين متتاليتين.

يذكر أن شركة دايموند موتورز وكيل سيارات ((ميتسوبيشى)) فى السوق المصرية، قد أعلنت استقرار أسعار سيارات ميتسوبيشي خلال الفترة من 28 مارس الماضى وحتى 30 أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الجديدة.