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زيمبابوي تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي وسط ارتفاع معدلات التضخم

4/1/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عين إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي جون موشايافانو، محافظًا جديدًا للبنك المركزي.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن منانجاجوا عين المحافظ الجديد لمدة خمس سنوات، حيث أعلن منانجاجوا في البداية عن تعيين موشايافانو في ديسمبر، لكنه لم يتمكن من تولي المنصب على الفور لحين انتهاء فترة ولاية جون مانجوديا رئيس البنك المركزي السابق.

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ومن المتوقع أن يعلن رئيس البنك المركزي الجديد عن إجراءاته السياسية لاحتواء ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، حيث بلغ الدولار الامريكي 42 ألف دولار زيمبابوي في السوق السوداء وما يزيد قليلاً عن نصف هذا المبلغ في سوق المال الرسمي.

أدى ارتفاع التضخم إلى عدم استقرار في الاقتصاد الكلي في زيمبابوي مع تصاعد أسعار السلع الأساسية وانخفاض إنتاج الطاقة الصناعية، مما أثر سلبًا على ملايين الأشخاص.

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