زيمبابوي تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي وسط ارتفاع معدلات التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) عين إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي جون موشايافانو، محافظًا جديدًا للبنك المركزي.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن منانجاجوا عين المحافظ الجديد لمدة خمس سنوات، حيث أعلن منانجاجوا في البداية عن تعيين موشايافانو في ديسمبر، لكنه لم يتمكن من تولي المنصب على الفور لحين انتهاء فترة ولاية جون مانجوديا رئيس البنك المركزي السابق.
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ومن المتوقع أن يعلن رئيس البنك المركزي الجديد عن إجراءاته السياسية لاحتواء ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، حيث بلغ الدولار الامريكي 42 ألف دولار زيمبابوي في السوق السوداء وما يزيد قليلاً عن نصف هذا المبلغ في سوق المال الرسمي.
أدى ارتفاع التضخم إلى عدم استقرار في الاقتصاد الكلي في زيمبابوي مع تصاعد أسعار السلع الأساسية وانخفاض إنتاج الطاقة الصناعية، مما أثر سلبًا على ملايين الأشخاص.
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