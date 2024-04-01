((نيسان)) و((إم جى)) السيارات الملاكى الأكثر مبيعاً فى فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 7.5%، لتسجل 5.3 ألف سيارة خلال أول شهرين 2024، مقارنة بنحو 4.9 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
وقفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 95.9% لتصل إلى 5.2 ألف سيارة خلال أول شهرين 2024، مقارنة بنحو 2.7 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023.
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وتصدرت العلامة اليابانية ((نيسان)) قائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا على أساس شهرى، وذلك بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة 37% من السوق بإجمالى بيع أكثر من ألف سيارة خلال شهر فبراير الماضى.
وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) الصينية للمركز الثانى بعد زيادة حصتها السوقية إلى 27% مسجلة بيع 748 سيارة، وتراجعت العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) الصينية للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 25% بإجمالى بيع 693 سيارة.
وجاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) فى المركز الرابع بحصة سوقية نحو 10% بإجمالى بيع 280 سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى المجمعة محليًا والأكثر مبيعًا خلال شهر فبراير الماضى.
وحلت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 2% بإجمالى بيع 47 سيارة، وجاءت العلامة التجارية ((جيب)) فى المركز السادس مسجلة ((صفر)) مبيعات، وفقًا لقائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا فى مصر، خلال شهر فبراير الماضى.
وتصدرت العلامة التجارية ((إم جى)) قائمة مبيعات سيارات الركوب ((الملاكى)) المستوردة خلال شهر فبراير الماضى، بحصة سوقية بلغت نحو 22.3% وإجمالى مبيعات 680 سيارة، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن ((أميك)).
وجاءت العلامة التجارية ((تويوتا)) فى المركز الثانى بحصة سوقية 17.1% بعد بيع 520 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((كيا)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 12.3% بإجمالى مبيعات 375 سيارة.
وفى المركز الرابع جاءت ((فيات)) بحصة سوقية 11.8% مسجلة مبيعات 630 سيارة، ويليها العلامة التجارية ((سوزوكى)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 9.8% بمبيعات 297 سيارة.
وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المركز السادس بحصة سوقية 4.3% بإجمالى مبيعات 132 سيارة، ثم العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) فى المركز السابع بحصة سوقية 3.7% مسجلة مبيعات 113 سيارة.
واحتلت العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) المركز الثامن بحصة سوقية 3.3% بمبيعات 101 سيارة، ثم العلامة التجارية ((بيجو)) فى المركز التاسع بنحو 2% بواقع بيع 62 سيارة.
وجاءت ((رينو)) فى المركز العاشر بحصة سوقية 1.9% وباعت 58 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((نيسان)) فى المركز الحادى عشر بنحو 1.8% ومبيعات 55 سيارة.
وحلت العلامة التجارية ((اوبل)) المركز الثانى عشر بحصة سوقية 1.5% بمبيعات 47 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((ستروين)) فى المركز الثالث عشر بحصة سوقية بلغت نحو 1.5% بواقع بيع 46 سيارة.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.6%، بإجمالى مبيعات 200 سيارة.
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