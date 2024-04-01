((نيسان)) و((إم جى)) السيارات الملاكى الأكثر مبيعاً فى فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 7.5%، لتسجل 5.3 ألف سيارة خلال أول شهرين 2024، مقارنة بنحو 4.9 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).

وقفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 95.9% لتصل إلى 5.2 ألف سيارة خلال أول شهرين 2024، مقارنة بنحو 2.7 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023.

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وتصدرت العلامة اليابانية ((نيسان)) قائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا على أساس شهرى، وذلك بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة 37% من السوق بإجمالى بيع أكثر من ألف سيارة خلال شهر فبراير الماضى.

وصعدت العلامة التجارية ((هيونداى)) الصينية للمركز الثانى بعد زيادة حصتها السوقية إلى 27% مسجلة بيع 748 سيارة، وتراجعت العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) الصينية للمركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 25% بإجمالى بيع 693 سيارة.

وجاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) فى المركز الرابع بحصة سوقية نحو 10% بإجمالى بيع 280 سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى المجمعة محليًا والأكثر مبيعًا خلال شهر فبراير الماضى.

وحلت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 2% بإجمالى بيع 47 سيارة، وجاءت العلامة التجارية ((جيب)) فى المركز السادس مسجلة ((صفر)) مبيعات، وفقًا لقائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا فى مصر، خلال شهر فبراير الماضى.

وتصدرت العلامة التجارية ((إم جى)) قائمة مبيعات سيارات الركوب ((الملاكى)) المستوردة خلال شهر فبراير الماضى، بحصة سوقية بلغت نحو 22.3% وإجمالى مبيعات 680 سيارة، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن ((أميك)).

وجاءت العلامة التجارية ((تويوتا)) فى المركز الثانى بحصة سوقية 17.1% بعد بيع 520 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((كيا)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 12.3% بإجمالى مبيعات 375 سيارة.

وفى المركز الرابع جاءت ((فيات)) بحصة سوقية 11.8% مسجلة مبيعات 630 سيارة، ويليها العلامة التجارية ((سوزوكى)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 9.8% بمبيعات 297 سيارة.

وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المركز السادس بحصة سوقية 4.3% بإجمالى مبيعات 132 سيارة، ثم العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) فى المركز السابع بحصة سوقية 3.7% مسجلة مبيعات 113 سيارة.

واحتلت العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) المركز الثامن بحصة سوقية 3.3% بمبيعات 101 سيارة، ثم العلامة التجارية ((بيجو)) فى المركز التاسع بنحو 2% بواقع بيع 62 سيارة.

وجاءت ((رينو)) فى المركز العاشر بحصة سوقية 1.9% وباعت 58 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((نيسان)) فى المركز الحادى عشر بنحو 1.8% ومبيعات 55 سيارة.

وحلت العلامة التجارية ((اوبل)) المركز الثانى عشر بحصة سوقية 1.5% بمبيعات 47 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((ستروين)) فى المركز الثالث عشر بحصة سوقية بلغت نحو 1.5% بواقع بيع 46 سيارة.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.6%، بإجمالى مبيعات 200 سيارة.