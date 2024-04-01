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نمو واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من 7% في مارس

4/1/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من 7% على أساس شهري في مارس، وذلك في ظل شراء مصافي التكرير الهندية للنفط الروسي منخفض الثمن عقب توقف الدول الغربية عن شراء الذهب الأسود من موسكو في أعقاب نشوب الحرب الأوكرانية.

وحسب بيانات تتبع التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة“كبلر” لدراسات السوق، ظلت روسيا أكبر موردي النفط للهند، تليها العراق والسعودية على الترتيب.

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وقلّصت الهند مشتريات النفط من المملكة العربية السعودية خلال مارس مع زيادة مشترياتها من العراق خلال نفس الفترة.

وتشير تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى احتمال تراجع واردات الهند من النفط الروسي بنحو 9% إلى قرابة 1.25 مليون برميل يومياً على أساس شهري في أبريل، وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على صادرات موسكو النفطية.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108044950

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