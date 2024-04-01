نمو واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من 7% في مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من 7% على أساس شهري في مارس، وذلك في ظل شراء مصافي التكرير الهندية للنفط الروسي منخفض الثمن عقب توقف الدول الغربية عن شراء الذهب الأسود من موسكو في أعقاب نشوب الحرب الأوكرانية.
وحسب بيانات تتبع التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة“كبلر” لدراسات السوق، ظلت روسيا أكبر موردي النفط للهند، تليها العراق والسعودية على الترتيب.
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وقلّصت الهند مشتريات النفط من المملكة العربية السعودية خلال مارس مع زيادة مشترياتها من العراق خلال نفس الفترة.
وتشير تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى احتمال تراجع واردات الهند من النفط الروسي بنحو 9% إلى قرابة 1.25 مليون برميل يومياً على أساس شهري في أبريل، وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على صادرات موسكو النفطية.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044950
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