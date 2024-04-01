Monday, 01 April 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الإماراتية تربح 11.3 مليار درهم في أولى جلسات أبريل

4/1/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية ، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأسمالها السوقي نحو 11.3 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.574 تريليون درهم في الجلسة السابقة إلى 3.585 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و731.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

موضوعات متعلقة “أبوظبي القابضة” تدمج أصولها في قطاع الأدوية لإنشاء كيان ضخم “تعليم” تعتزم استثمار 750 مليون درهم لبناء 4 مدارس فى الإمارات نمو واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من 7% في مارس

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 10 مليارات درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.2 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.18% بمكاسب 17 نقطة عند 9245.05 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.29% رابحاً نحو 26.9 نقطة ليقفل عند 9114.44 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 17 نقطة ليغلق عند 4263.29 نقطة.

وتصدر سهم“الاتحاد العقارية”، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 217.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 8.1% عند 0.45 درهم، تلاه“إعمار العقارية” بسيولة 63.8 مليون درهم وأقفل عند 8.37 درهم بنمو 2.44%، ثم“إعمار للتطوير” جاذباً 32 مليون درهم ليغلق عند 8.54 درهم بارتفاع 2.4%.

واستحوذ سهم“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 203.9 مليون درهم، وأغلق دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه“ألفا ظبي” جاذباً نحو 104.6 مليون درهم وأقفل عند 15.76 درهم بنمو 1.42%، ثم“ملتيبلاي” مستقطباً 54.5 مليون درهم ليغلق عند 2.19 درهم.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108044949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث