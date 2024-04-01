الأسهم الإماراتية تربح 11.3 مليار درهم في أولى جلسات أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية ، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأسمالها السوقي نحو 11.3 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.574 تريليون درهم في الجلسة السابقة إلى 3.585 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و731.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
موضوعات متعلقة
“أبوظبي القابضة” تدمج أصولها في قطاع الأدوية لإنشاء كيان ضخم “تعليم” تعتزم استثمار 750 مليون درهم لبناء 4 مدارس فى الإمارات نمو واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من 7% في مارس
وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 10 مليارات درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.2 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.18% بمكاسب 17 نقطة عند 9245.05 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.29% رابحاً نحو 26.9 نقطة ليقفل عند 9114.44 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 17 نقطة ليغلق عند 4263.29 نقطة.
وتصدر سهم“الاتحاد العقارية”، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 217.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 8.1% عند 0.45 درهم، تلاه“إعمار العقارية” بسيولة 63.8 مليون درهم وأقفل عند 8.37 درهم بنمو 2.44%، ثم“إعمار للتطوير” جاذباً 32 مليون درهم ليغلق عند 8.54 درهم بارتفاع 2.4%.
واستحوذ سهم“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 203.9 مليون درهم، وأغلق دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه“ألفا ظبي” جاذباً نحو 104.6 مليون درهم وأقفل عند 15.76 درهم بنمو 1.42%، ثم“ملتيبلاي” مستقطباً 54.5 مليون درهم ليغلق عند 2.19 درهم.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.