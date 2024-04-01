((منتجى الدواجن)) يطلق مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيها من مستويات 156 جنيها.

قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد سيبحث مع وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد الدواجن المجمدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، متوقعًا تراجع الأسعار بدعم من زيادة المعروض والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

موضوعات((التموين)) تضيف صوامع حقلية بسعة 60 ألف طن موسم القمح المقبل غدًا.. تطبيق مبادرة جديدة لخفض أسعار الدواجن والبيض حتى 15% “الجمارك” تبدأ تحويل البضائع التى رفض أصحابها استلامها إلى المهمل

قال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن أرض المزرعة سجلت 87 جنيها للكيلو ومن المتوقع انخفاضها لنحو 80 جنيها بعد شهر رمضان .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى أسعار البيض التى ما زالت تسجل أرقاما كبيرة عند مستوى 170 جنيها للطبق الواحد، لوجود عجز بنسبة 50% فى دواجن الأمهات البياض والأمهات التسمين.

وأشار إلى أن تسعير مبادرة اتحاد منتجى الدواجن لبيض المائدة عند 140 جنيها للطبق الواحد لمنافذ الجملة يعد سعرا عادلًا ويساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية للقطاع.

وأوضح أن خضوع الدواجن لآلية العرض والطلب ظلمت صغار المربين بسبب تلاعب الكيانات الكبرى بالسوق واحتكار السوق وخروج الفئة الصغرى ولكن الحل الوحيد يكمن فى تفعيل بورصة الدواجن التى تعمل لصالح المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك بوضع سعر عادل للجميع.