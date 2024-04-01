((منتجى الدواجن)) يطلق مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيها من مستويات 156 جنيها.
قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد سيبحث مع وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد الدواجن المجمدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، متوقعًا تراجع الأسعار بدعم من زيادة المعروض والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
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قال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن أرض المزرعة سجلت 87 جنيها للكيلو ومن المتوقع انخفاضها لنحو 80 جنيها بعد شهر رمضان .
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى أسعار البيض التى ما زالت تسجل أرقاما كبيرة عند مستوى 170 جنيها للطبق الواحد، لوجود عجز بنسبة 50% فى دواجن الأمهات البياض والأمهات التسمين.
وأشار إلى أن تسعير مبادرة اتحاد منتجى الدواجن لبيض المائدة عند 140 جنيها للطبق الواحد لمنافذ الجملة يعد سعرا عادلًا ويساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية للقطاع.
وأوضح أن خضوع الدواجن لآلية العرض والطلب ظلمت صغار المربين بسبب تلاعب الكيانات الكبرى بالسوق واحتكار السوق وخروج الفئة الصغرى ولكن الحل الوحيد يكمن فى تفعيل بورصة الدواجن التى تعمل لصالح المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك بوضع سعر عادل للجميع.
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