((التموين)) تضيف صوامع حقلية بسعة 60 ألف طن موسم القمح المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال نعمانى نصر نعمانى مسستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستضيف سعات تخزينية جديدة خلال موسم توريد القمح المقبل تقدر بـ 60 ألف طن لصوامع حقلية.

أشار إلى أن إجمالى السعات التخزينية خلال الموسم الماضى 3.4 مليون طن، وفى حال زيادة الكميات الموردة من القمح سيتم استئجار صوامع من القطاع الخاص.

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وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً بداية من منتصف شهر أبريل المقبل وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس.

كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين بـ2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و1.950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محلياً.

أشار نعمانى إلى أن الجهات المسؤولة عن تسويق محصول القمح خلال الموسم لحساب هيئة السلع التموينية كلا من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصري.

أضاف أن شركة الظاهرة الإماراتية ستورد كميات من القمح باعتبارها إحدى الشركات التى لديها مساحات منزرعة من القمح فى المناطق الجديدة وسيتم التوريد للجهات المسوقة بالجنيه المصرى.

أوضح أن مستحقات المزارعين سيتم سدادها خلال 48 ساعة من التوريد ويتم الاتفاق مع عدد من البنوك لتوفير السيولة اللازمة لشراء القمح مثل البنك الزراعى ، والأهلى، وبنك مصر.

وتوقع نعمانى أن يزيد حجم الإنتاج خلال الموسم المقبل على 9 ملايين طن.