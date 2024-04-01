((التموين)) تضيف صوامع حقلية بسعة 60 ألف طن موسم القمح المقبل

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- Al-Borsa News) قال نعمانى نصر نعمانى مسستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستضيف سعات تخزينية جديدة خلال موسم توريد القمح المقبل تقدر بـ 60 ألف طن لصوامع حقلية.
أشار إلى أن إجمالى السعات التخزينية خلال الموسم الماضى 3.4 مليون طن، وفى حال زيادة الكميات الموردة من القمح سيتم استئجار صوامع من القطاع الخاص.
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وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً بداية من منتصف شهر أبريل المقبل وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس.
كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين بـ2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و1.950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محلياً.
أشار نعمانى إلى أن الجهات المسؤولة عن تسويق محصول القمح خلال الموسم لحساب هيئة السلع التموينية كلا من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصري.
أضاف أن شركة الظاهرة الإماراتية ستورد كميات من القمح باعتبارها إحدى الشركات التى لديها مساحات منزرعة من القمح فى المناطق الجديدة وسيتم التوريد للجهات المسوقة بالجنيه المصرى.
أوضح أن مستحقات المزارعين سيتم سدادها خلال 48 ساعة من التوريد ويتم الاتفاق مع عدد من البنوك لتوفير السيولة اللازمة لشراء القمح مثل البنك الزراعى ، والأهلى، وبنك مصر.
وتوقع نعمانى أن يزيد حجم الإنتاج خلال الموسم المقبل على 9 ملايين طن.
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