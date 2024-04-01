تعليم تعتزم استثمار 750 مليون درهم لبناء 4 مدارس فى الإمارات

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“تعليم القابضة” الإماراتية، استثمار 750 مليون درهم في بناء 4 مدارس جديدة في دبي وأبوظبي، لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني المطرد الذي تشهده الإمارات ، بحسب آلان ويليامسون الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع“الشرق”.

ويليامسون أضاف في المقابلة أن الشركة تقيّم صفقات اندماج واستحواذ، كما تدرس فرصاً في السعودية ودول الخليج الأخرى.

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أوضح أن“تعليم” شهدت نمواً جيداً في أعداد الطلاب المسجلين في مدارسها خلال العام الماضي، وهو ما دعم إيرادات وأرباح الشركة.

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