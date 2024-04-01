تعليم تعتزم استثمار 750 مليون درهم لبناء 4 مدارس فى الإمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“تعليم القابضة” الإماراتية، استثمار 750 مليون درهم في بناء 4 مدارس جديدة في دبي وأبوظبي، لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني المطرد الذي تشهده الإمارات ، بحسب آلان ويليامسون الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع“الشرق”.
ويليامسون أضاف في المقابلة أن الشركة تقيّم صفقات اندماج واستحواذ، كما تدرس فرصاً في السعودية ودول الخليج الأخرى.
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أوضح أن“تعليم” شهدت نمواً جيداً في أعداد الطلاب المسجلين في مدارسها خلال العام الماضي، وهو ما دعم إيرادات وأرباح الشركة.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044946
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