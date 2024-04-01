أبوظبي القابضة تدمج أصولها في قطاع الأدوية لإنشاء كيان ضخم

MENAFN - Al-Borsa News) تعكف شركة“أبوظبي القابضة” (ADQ)، أحد صناديق الثروة في الإمارات، لدمج بعض أصولها في قطاع الأدوية بهدف إنشاء واحدة من أكبر شركات الأدوية في المنطقة، تتوزع عملياتها في 4 قارات.

وسيضم الكيان الجديد شركة“آمون للأدوية” المصرية، وشركة“أسينو إنترناشيونال” السويسرية، ومجموعة“بيرجي ميفار” التركية، ليتم تأسيس شركة قابضة تحت اسم“أرسيرا” (Arcera) يتخطى عدد قواها العاملة 6500 شخص في 90 دولة.

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قال الصندوق في بيان إن“أرسيرا” تهدف إلى مضاعفة إيراداتها خلال السنوات الخمس المقبلة عبر عمليات الاستحواذ والشراكات. وتقدم“أبوظبي القابضة” حالياً 2000 دواء، كما أن لها مواقع لتصنيع وتغليف الأدوية في الإمارات وسويسرا وأوكرانيا وإستونيا وجنوب أفريقيا وتركيا ومصر.

كانت“بلومبرغ” قد ذكرت سابقاً أن“أبوظبي القابضة” تدرس هذه الخطوة، فيما تخطط في النهاية لإدراج الكيان الجديد.

وتعكس هذه الخطوة السبب وراء إنشاء شركة“بيور هيلث” (PureHealth)، أكبر مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات، والتي تم تشكيلها أيضاً عبر دمج عدة شركات. وقد تم طرح الشركة للاكتتاب العام بقيمة مليار دولار لترتفع بنسبة 84% مع بدء تداول سهمها بالسوق في ديسمبر الماضي.

بأصول تقدر بنحو 200 مليار دولار، تُعد“أبوظبي القابضة” ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في أبوظبي بعد“جهاز أبوظبي للاستثمار” وشركة“مبادلة للاستثمار”.

حققت السعودية، الدولة المجاورة، نجاحات في قطاع الأدوية، فقد أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي العام الماضي كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تصنيع الأدوية.

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