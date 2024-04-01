أبوظبي القابضة تدمج أصولها في قطاع الأدوية لإنشاء كيان ضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعكف شركة“أبوظبي القابضة” (ADQ)، أحد صناديق الثروة في الإمارات، لدمج بعض أصولها في قطاع الأدوية بهدف إنشاء واحدة من أكبر شركات الأدوية في المنطقة، تتوزع عملياتها في 4 قارات.
وسيضم الكيان الجديد شركة“آمون للأدوية” المصرية، وشركة“أسينو إنترناشيونال” السويسرية، ومجموعة“بيرجي ميفار” التركية، ليتم تأسيس شركة قابضة تحت اسم“أرسيرا” (Arcera) يتخطى عدد قواها العاملة 6500 شخص في 90 دولة.
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قال الصندوق في بيان إن“أرسيرا” تهدف إلى مضاعفة إيراداتها خلال السنوات الخمس المقبلة عبر عمليات الاستحواذ والشراكات. وتقدم“أبوظبي القابضة” حالياً 2000 دواء، كما أن لها مواقع لتصنيع وتغليف الأدوية في الإمارات وسويسرا وأوكرانيا وإستونيا وجنوب أفريقيا وتركيا ومصر.
كانت“بلومبرغ” قد ذكرت سابقاً أن“أبوظبي القابضة” تدرس هذه الخطوة، فيما تخطط في النهاية لإدراج الكيان الجديد.
وتعكس هذه الخطوة السبب وراء إنشاء شركة“بيور هيلث” (PureHealth)، أكبر مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات، والتي تم تشكيلها أيضاً عبر دمج عدة شركات. وقد تم طرح الشركة للاكتتاب العام بقيمة مليار دولار لترتفع بنسبة 84% مع بدء تداول سهمها بالسوق في ديسمبر الماضي.
بأصول تقدر بنحو 200 مليار دولار، تُعد“أبوظبي القابضة” ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في أبوظبي بعد“جهاز أبوظبي للاستثمار” وشركة“مبادلة للاستثمار”.
حققت السعودية، الدولة المجاورة، نجاحات في قطاع الأدوية، فقد أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي العام الماضي كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تصنيع الأدوية.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044945
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