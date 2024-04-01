ارتفاع قوي لمبيعات بي واي دي ولي أوتو ونيو من السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات الشركات الصينية من السيارات الكهربائية خلال شهر مارس، وسجل بعضها نمواً قويًا، مع توجه أنظار المستثمرين إلى“تسلا” ترقبًا لبيانات المبيعات الخاصة بها.
وقالت شركة“بي واي دي” في بيان اليوم، إن تسليماتها من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، بلغت 302.5 ألف سيارة في مارس، بزيادة 46.1% على أساس سنوي، ويشمل ذلك نحو 140 ألف سيارة ركاب تعمل بالبطارية.
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فيما أعلنت“لي أوتو- Li Auto”، بلوغ تسليمات الشهر الماضي نحو 29 ألف مركبة كهربائية، بزيادة 39.2% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة، ويرفع إجمالي تسليمات الربع الأول إلى 80.4 ألف سيارة.
وزادت تسليمات شركة“نيو- Nio” بنسبة 14.3% على أساس سنوي وبنسبة 45.9% على أساس شهري إلى 11.9 ألف مركبة خلال مارس، وهو ما يتماشى مع أهدافها، ويرفع إجمالي مبيعات الربع الأول إلى 30 ألف مركبة.
وأخيرًا، كشفت بيانات شركة“إكس بنج- XPeng” عن بيعها أكثر قليلًا من 9 آلاف مركبة خلال مارس، بزيادة 28.9% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعاتها، ويرفع إجمالي تسليمات الربع الأول إلى 21.8 ألف مركبة.
وتترقب الأسواق إعلان“تسلا” بيانات المبيعات عن شهر مارس والربع الأول من العام، في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044944
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