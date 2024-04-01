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ارتفاع قوي لمبيعات بي واي دي ولي أوتو ونيو من السيارات الكهربائية

4/1/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات الشركات الصينية من السيارات الكهربائية خلال شهر مارس، وسجل بعضها نمواً قويًا، مع توجه أنظار المستثمرين إلى“تسلا” ترقبًا لبيانات المبيعات الخاصة بها.

وقالت شركة“بي واي دي” في بيان اليوم، إن تسليماتها من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، بلغت 302.5 ألف سيارة في مارس، بزيادة 46.1% على أساس سنوي، ويشمل ذلك نحو 140 ألف سيارة ركاب تعمل بالبطارية.

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فيما أعلنت“لي أوتو- Li Auto”، بلوغ تسليمات الشهر الماضي نحو 29 ألف مركبة كهربائية، بزيادة 39.2% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة، ويرفع إجمالي تسليمات الربع الأول إلى 80.4 ألف سيارة.

وزادت تسليمات شركة“نيو- Nio” بنسبة 14.3% على أساس سنوي وبنسبة 45.9% على أساس شهري إلى 11.9 ألف مركبة خلال مارس، وهو ما يتماشى مع أهدافها، ويرفع إجمالي مبيعات الربع الأول إلى 30 ألف مركبة.

وأخيرًا، كشفت بيانات شركة“إكس بنج- XPeng” عن بيعها أكثر قليلًا من 9 آلاف مركبة خلال مارس، بزيادة 28.9% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعاتها، ويرفع إجمالي تسليمات الربع الأول إلى 21.8 ألف مركبة.

وتترقب الأسواق إعلان“تسلا” بيانات المبيعات عن شهر مارس والربع الأول من العام، في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108044944

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