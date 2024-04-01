إدارة معلومات الطاقة: الولايات المتحدة أكبر مُصدَر للغاز الطبيعي في العالم خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة صدّرت من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بمتوسط 11.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، وبزيادة قدرها 12% (1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا) مقارنة بعام 2022.
وتراوح متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال السنوية من أستراليا وقطر – ثاني وثالث مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم – بين 10.1 مليار و10.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، بين عامي 2020 و2023، وفقًا لبيانات من“سيديغاز”.
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وحسبما نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الإثنين، كانت روسيا وماليزيا رابع وخامس أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023)، وفي عام 2023، بلغ متوسط الصادرات 4.2 مليار و3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، على التوالي.
وزادت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023 بعد عودة شركة“فريبورت” إلى الخدمة في فبراير، واقتربت أمريكا من مستويات الإنتاج القصوى بحلول أبريل، ما دفعها لإنهاء العام بمستويات إنتاج قياسية في نوفمبر وديسمبر.
كما هو الحال في عام 2022، ظلت أوروبا (بما في ذلك تركيا) الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية العام الماضي، بما يمثل 66% (7.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) من الإجمالي، تليها آسيا بنسبة 26% (3.1 مليار قدم مكعبة يومياً) وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بنسبة 8% (0.9 مليار قدم مكعبة يوميًا).
وكانت الدول التي استوردت معظم الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة هي هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث بلغ مجموع وارداتها نحو 35% (4.2 مليار قدم قدم مكعبة يوميًا) من جميع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108044943
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