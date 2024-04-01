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إدارة معلومات الطاقة: الولايات المتحدة أكبر مُصدَر للغاز الطبيعي في العالم خلال 2023

4/1/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة صدّرت من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بمتوسط 11.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، وبزيادة قدرها 12% (1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا) مقارنة بعام 2022.

وتراوح متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال السنوية من أستراليا وقطر – ثاني وثالث مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم – بين 10.1 مليار و10.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، بين عامي 2020 و2023، وفقًا لبيانات من“سيديغاز”.

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وحسبما نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الإثنين، كانت روسيا وماليزيا رابع وخامس أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023)، وفي عام 2023، بلغ متوسط الصادرات 4.2 مليار و3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، على التوالي.

وزادت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023 بعد عودة شركة“فريبورت” إلى الخدمة في فبراير، واقتربت أمريكا من مستويات الإنتاج القصوى بحلول أبريل، ما دفعها لإنهاء العام بمستويات إنتاج قياسية في نوفمبر وديسمبر.

كما هو الحال في عام 2022، ظلت أوروبا (بما في ذلك تركيا) الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية العام الماضي، بما يمثل 66% (7.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) من الإجمالي، تليها آسيا بنسبة 26% (3.1 مليار قدم مكعبة يومياً) وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بنسبة 8% (0.9 مليار قدم مكعبة يوميًا).

وكانت الدول التي استوردت معظم الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة هي هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث بلغ مجموع وارداتها نحو 35% (4.2 مليار قدم قدم مكعبة يوميًا) من جميع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108044943

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