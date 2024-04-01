ما الدولة الأخيرة التي ستفلت من التضخم؟

في يناير، ارتفعت الأسعار في جميع أنحاء العالم الغني بنسبة 5.7% على أساس سنوي، بانخفاض عن الذروة التي بلغتها أواخر عام 2022 عند 10.7%.

لكن هذا يخفي تباينًا واسعًا، إذ تمكنت بعض البلدان من القضاء على وحش التضخم، فيما لا يزال آخرون في صراع من أجل البقاء.

موضوعاتإدارة معلومات الطاقة: الولايات المتحدة أكبر مُصدَر للغاز الطبيعي في العالم خلال 2023 ارتفاع قوي لمبيعات“بي واي دي” و”لي أوتو” و”نيو” من السيارات الكهربائية “أبوظبي القابضة” تدمج أصولها في قطاع الأدوية لإنشاء كيان ضخم

وللحصول على نظرة شاملة على ميادين القتال المختلفة، قامت مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية بتحديث مقياسها المخصص لـ”ترسيخ التضخم” في 10 دول غنية.

وهذا المقياس يتضمن خمسة مؤشرات، وهي التضخم الأساسي، وتكاليف وحدة العمل، و”تشتت التضخم”، وتوقعات التضخم، وسلوك البحث عبر“جوجل”، ثم يجري تصنيف كل دولة بناءً على كل مؤشر، ثم يجري دمج التصنيفات للحصول على النتيجة الإجمالية.

وكانت النتائج أفضل مما كانت عليه في نوفمبر، عندما أجرينا مثل هذا التصنيف آخر مرة، كما أنها تكشف عن انقسام لغوي.

وكان أداء بلدان الاتحاد الأوروبي وآسيا جيدا. كما تستغرق معدلات التضخم المرتفعة وقتًا أطول لتتلاشى في العالم الأنجلوسفير.

في الوقت نفسه، تتصدر أستراليا التصنيف، ولم يكن الاختلاف بين بريطانيا وكندا كبيرًا، فيما يعتبر أداء الولايات المتحدة أفضل، لكن حتى هناك يظل معدل التضخم راسخاً.

ثمة بعض العوامل قد تفسر الاختلافات، الأول يتمثل في التحفيز المالي خلال أزمة كوفيد، والذي كان أكبر بنسبة 40% في دول أنجلوسفير ( المملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا نيوزيلندا ) مقارنة بأماكن أخرى في العالم.

ولا يزال تعزيز الطلب واضحًا في بيانات التضخم“الأساسية”، التي تستبعد بنودًا مثل الطاقة، كما يشير إلى الضغوط التضخمية الأساسية، إذ يقترب التضخم الأساسي البريطاني من 5%.

ويقدم مقياس“ذا إيكونوميست” المخصص لـ”تشتت التضخم” أدلة مماثلة، إذ يقيس نسبة أسعار المستهلك التي ترتفع بأكثر من 2% على أساس سنوي، وهنا تجد أن أستراليا تتصدر التصنيف العالمي لـ”تشتت التضخم”، وفي المقابل فإن أغلب الأسعار اليابانية ترتفع بنسبة تقل عن 2%.

ويمكن للهجرة أن تساعد أيضاً في تفسير هذا الانقسام، فقد شهد العالم الغني طفرة في الهجرة، إذ توجهت نسبة كبيرة من الوافدين الجدد إلى بلدان الأنجلوسفير.

يذكر أن كل من أستراليا وبريطانيا وكندا حطمت الأرقام القياسية لصافي الهجرة خلال العام الماضي.

كما أدى الارتفاع الكبير في عدد السكان إلى دعم الطلب، ففي العام الماضي ارتفعت تكلفة استئجار شقة في دول الأنجلوسفير بنسبة 8%، مقارنة بـ5% في أماكن أخرى.

أما التأثيرات على أسواق العمل فهي أقل وضوحًا، فتكاليف وحدة العمل في الولايات المتحدة، والتي تقيس مقدار ما تدفعه الشركات للعمال مقابل إنتاج وحدة من الناتج، لم ترتفع، لكنها ارتفعت بشكل قوي في كندا.

ربما يلعب التاريخ أيضًا دورًا في تفسير معدلات التضخم الراسخ في المنطقة الأنجلوسفير.

فخلال عقد 2010، شهدت منطقة جنوب أوروبا ومعظم دول آسيا الغنية ارتفاعات قليلة في الأسعار، وكان التضخم في دول الأنجلوسفير أكثر ثباتًا.

وبالنظر إلى هذه التجارب المختلفة، فإن معتقدات الناس الحالية حول معدلات التضخم في المستقبل قد تختلف أيضًا.

يذكر أيضًا أن البيانات القادمة من الولايات المتحدة مثيرة للقلق، إذ يعتقد الجمهور أن الأسعار سترتفع بنسبة 5.3% خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، أي أكثر من أي دولة أخرى مُدرجة ضمن تصنيف“ذا إيكونوميست”.

وكثيرًا ما يبحث المواطنون الأمريكيون أيضًا على موقع البحث“جوجل” عن موضوعات مرتبطة بالتضخم، الأمر الذي يشير إلى أن تكاليف المعيشة لا تزال عالقة في أذهانهم.

وفي مختلف أنحاء العالم الأنجلوسفيري، لم تتلاشى تهديدات استمرار ارتفاع معدلات التضخم، أو حتى ظهور موجة ثانية من ارتفاع الأسعار.