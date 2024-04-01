7 مليارات دولار تراجعًا فى عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضى بنحو 7 مليارات دولار خلال فبراير الماضى ووصل إلى 21.9 مليار دولار مقارنة مع 28.95 مليار دولار فى يناير، بحسب بيانات البنك المركزى.
وبحسب البيانات خفض البنك المركزى عجز صافى الأصول الأجنبية لديه نحو 23% خلال فبراير بنحو 2.64 مليار دولار ليصل إلى 8.7 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار فى يناير.
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وجاء التحسن مدعومًا باستقرار الأصول الأجنبية وتراجع الالتزامات الأجنبية لديه بنحو 2.64 مليار دولار.
وصافى الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما يستدينه البنك المركزى من جهات أجنبية بالعملات الأجنبية وبين ما يمتلكه من أصول أجنبية موظفة خارج البلاد.
وكان البنك المركزى قد تلقى 5 مليارات دولار من المبالغ المدفوعة من صفقة رأس الحكمة قبل نهاية فبراير لكن الاحتياطى النقدى لم يرتفع آنذاك بشكل يُذكر.
وعلى صعيد البنوك التجارية تراجع عجز الحساب الجارى بنحو 4.37 مليار دولار ليصل إلى 13.19 مليار دولار مقابل 17.56 مليار دولار فى يناير.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أصول البنوك بالعملة الأجنبية 3.86 مليار دولار فى الوقت الذى انخفضت فيه الالتزامات بنحو 508 ملايين دولار.
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