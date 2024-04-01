7 مليارات دولار تراجعًا فى عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضى بنحو 7 مليارات دولار خلال فبراير الماضى ووصل إلى 21.9 مليار دولار مقارنة مع 28.95 مليار دولار فى يناير، بحسب بيانات البنك المركزى.

وبحسب البيانات خفض البنك المركزى عجز صافى الأصول الأجنبية لديه نحو 23% خلال فبراير بنحو 2.64 مليار دولار ليصل إلى 8.7 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار فى يناير.

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وجاء التحسن مدعومًا باستقرار الأصول الأجنبية وتراجع الالتزامات الأجنبية لديه بنحو 2.64 مليار دولار.

وصافى الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما يستدينه البنك المركزى من جهات أجنبية بالعملات الأجنبية وبين ما يمتلكه من أصول أجنبية موظفة خارج البلاد.

وكان البنك المركزى قد تلقى 5 مليارات دولار من المبالغ المدفوعة من صفقة رأس الحكمة قبل نهاية فبراير لكن الاحتياطى النقدى لم يرتفع آنذاك بشكل يُذكر.

وعلى صعيد البنوك التجارية تراجع عجز الحساب الجارى بنحو 4.37 مليار دولار ليصل إلى 13.19 مليار دولار مقابل 17.56 مليار دولار فى يناير.

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أصول البنوك بالعملة الأجنبية 3.86 مليار دولار فى الوقت الذى انخفضت فيه الالتزامات بنحو 508 ملايين دولار.