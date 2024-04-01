صحيفة عبرية تدعي :اتفاق وشيك بين السلطة وإدارة بايدن بشأن رواتب الأسرى وعائلات الشهداء

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” أن السلطة الفلسطينية وواشنطن على وشك التوصل لاتفاق بشأن الأموال التي تمنحها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.

ونقلت الصحيفة عن مصدران مطلعان قولهما إن محاميي الإدارة الامريكية قاموا بفحص مسودات السياسة المعدلة، وإن الاتفاق في طريقه للإعلان عنه في الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر للصحيفة إن السياسة المعدلة ستحدد رواتب الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها الأسرى على أساس الحاجة المالية للمستفيد بدلا من سنوات اعتقاله، كما هو الحال حاليا، مضيفا أن هناك عددا من القضايا العالقة لا تزال قيد النظر تم التفاوض عليه.

وكان موقع“بوليتكو” الأمريكي نقل عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهما إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء رواتب الشهداء والأسرى من منفذي العمليات.

وبحسب الموقع، يأتي ذلك ضمن الخطة الأمريكية الشاملة لإصلاح السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تولي حكم قطاع غزة عندما تنتهي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتتكون خطة الإصلاح الأمريكية للسلطة الفلسطينية من حوالي عشرين مقترحًا، منها تدريب قوات الأمن الفلسطينية على العمل في غزة كجزء من خطط إدارة غزة بعد الحرب.

وأوضح الموقع، أن إدارة بايدن تعتبر السلطة الخيار الأفضل لحكم غزة في المستقبل.ووفقًا للموقع، تشير مسودات خطط إصلاح المدفوعات للسلطة الفلسطينية – الرواتب التي تدفعها- التي اطلع عليها المسؤولون الأمريكيون إلى أن مسؤولي السلطة سيستبدلون المخطط الحالي ببرنامج للرعاية الاجتماعية العامة، دون أني يذكر الموقع مزيدًا عن التفاصيل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن:“لقد كان هناك قدر كبير من العمل بشأن هذا الأمر خلف الكواليس، والتقدم مشجع”، فيما أكد مسؤول آخر في الإدارة أنه من المتوقع إجراء تغييرات على النظام قريبًا.