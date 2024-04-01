مصطفى يتسلّم مهامه رئيسا للوزراء من اشتية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تسلّم رئيس الوزراء محمد مصطفى مهامه رسميا، خلال مراسم التسليم والاستلام من محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء في رام الله.

وسلّم اشتية، مصطفى عددا من الملفات للمتابعة والمراكمة عليها مثل خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وخطة الإصلاح وخطة الطوارئ.

وقال اشتية: "نسلمك اليوم ثلاث وثائق أعدتها الحكومة، الوثيقة الأولى هي خطة الإصلاح التي تم تقديمها إلى العالم، وهي خطة متكاملة تم اعتمادها من المانحين وتم التطوير عليها، والوثيقة الثانية هي خطة الطوارئ للحكومة لعام 2024، والورقة الثالثة هي العبر والدروس فيما يتعلق بقطاع غزة حول الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".

وأضاف اشتية: "أوجه التحية إلى شعبنا على صموده في كل أماكن تواجده، وإلى جميع موظفي دولة فلسطين، وأقدم الشكر لهم على جهدهم، والشكر والتقدير لإخواني في حركة "فتح"، كوني عضوا في الخلية الأولى للجنة المركزية، وسنبقى في مواجهة دائمة مع الاحتلال إلى أن يندحر وتتجسد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ورفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة، وتوحيد الجغرافيا والمؤسسات، وسنبقى أوفياء للشهداء والأسرى".

بدوره، قال مصطفى: "إنجازات حكومتكم كانت مقدرة بشكل كبير رغم الصعوبات التي واجهت عملها، والتحديات التي يمر بها شعبنا في ظل عدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، من القتل والدمار والتوسع الاستيطاني".

وأضاف مصطفى: "اشتية رجل قوي ورجل مبدأ وطني، حاولت كل ما تستطيع والشكر والتقدير لحكومتك وطاقم عملك على جهدهم خلال الفترة السابقة، ونحن في خدمة وطننا وما أنجزته حكومتكم سنبني عليه، وسندرس الملفات التي قدمتها بعناية كاملة والتي هي في غاية الأهمية، وهي جزء أساسي من برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، لنقدم لشعبنا ما يستحق، وأيضا سنستمر في الإيفاء للشهداء والأسرى، وسنواجه كل محاولات طمس قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة والعيش بحياة كريمة".

وتابع مصطفى: "نعد قيادتنا في منظمة التحرير وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس وأبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة الغربية والشتات بأننا سنكون أوفياء لهم وسنقدم كل ما نستطيع، وسنبني على إنجازات الحكومات السابقة تحت قيادة السيد الرئيس".

وتمنى اشتية، التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الجديد وحكومته، والثقة الكاملة باستكمال الجهد ومراكمة عمل الحكومات السابقة، للعبور من التحديات المحدقة بشعبنا وقضيتنا.