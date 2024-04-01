Monday, 01 April 2024 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السياحة النيابية تبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون

4/1/2024 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية، النائب مجدي اليعقوب، خلال لقائه السفير الكوري لدى عمان، كيم دونغ جي، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الكورية في المجالات كافة.


وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، الذي حضر جانبًا من اللقاء الذي عُقد بدار مجلس النواب، إن العلاقات الأردنية الكورية "قوية متميزة"، داعيا إلى ضرورة البناء عليها لما يعود بالمصلحة على الشعبين الصديقين.


من جانبه، شدد اليعقوب، خلال اللقاء الذي تم فيه بحث العلاقات الثنائية، على ضرورة تعزيز مجالات التعاون السياحي، خاصة الدينية منها والعلاجية، فضلًا عن التعاون الاقتصادي.


وأشاد اليعقوب بما قدمته الحكومة الكورية للمملكة من دعم لقطاعات المياه والتعليم والسياحة.


بدوره، أكد السفير الكوري حرص بلاده على تعزيز الشراكة في المجالات كافة مع الأردن، لاسيما الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

MENAFN01042024000208011052ID1108044212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث