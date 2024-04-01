السياحة النيابية تبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية، النائب مجدي اليعقوب، خلال لقائه السفير الكوري لدى عمان، كيم دونغ جي، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الكورية في المجالات كافة.



وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، الذي حضر جانبًا من اللقاء الذي عُقد بدار مجلس النواب، إن العلاقات الأردنية الكورية "قوية متميزة"، داعيا إلى ضرورة البناء عليها لما يعود بالمصلحة على الشعبين الصديقين.



من جانبه، شدد اليعقوب، خلال اللقاء الذي تم فيه بحث العلاقات الثنائية، على ضرورة تعزيز مجالات التعاون السياحي، خاصة الدينية منها والعلاجية، فضلًا عن التعاون الاقتصادي.



وأشاد اليعقوب بما قدمته الحكومة الكورية للمملكة من دعم لقطاعات المياه والتعليم والسياحة.



بدوره، أكد السفير الكوري حرص بلاده على تعزيز الشراكة في المجالات كافة مع الأردن، لاسيما الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.