الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء مخلفاً الجثث والدمار



انسحب الجيش الإسرائيلي الإثنين من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي طوقه واقتحمه قبل أسبوعين مخلفاً الكثير من الدمار و"عشرات الجثث" وفق طبيب في ما كان أكبر مجمع طبي في القطاع.

ومع دخول الحرب يومها الثامن والسبعين بعد المئة، أعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أدى الى مقتل 60 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى صباح الإثنين في القطاع المحاصر المهدد بالمجاعة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي الى أن إسرائيل شنّت عشرات الغارات الجوية التي ترافقت مع قصف مدفعي مكثف في أنحاء عدة من القطاع ولا سيما في خان يونس ودير البلح ورفح.

وأفاد شهود عيان عن وقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في وسط خان يونس (جنوب)، وفي حيي الرمال وتل الهوى بمدينة غزة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .



وقالت لوكالة فرانس برس إن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وفي 18 مارس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية كانت الثانية له في مجمع الشفاء الطبي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.



وبرّر الجيش عمليته الثانية بتوافر معلومات استخبارية عن وجود "مسؤولين كبار" من حماس والجهاد فيه.

وأفادت وزارة الصحة أن المجمع صار خارج الخدمة، متحدثة عن دمار "كبير جدا" فيه وفي الأحياء المحيطة.

ورأى مراسل لوكالة فرانس وشهود في المكان الدبابات والمركبات العسكرية الإسرائيلية تنسحب من المجمع. وقالوا إن عدة مبان تضررت وأن آثار الحريق بادية على عدد منها.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس "قوات الاحتلال أعدمت عددا من المواطنين حيث عثر على جثثهم وهم مكبلو الأيدي في مجمع الشفاء الطبي، وهنالك عدد كبير جداً من الشهداء".

وأضاف "الاحتلال قتل حوالى 300 شهيد بمجمع الشفاء ومحيطه ... وقوات الاحتلال أحرقت كافة أقسام المجمع ودمرت كل المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية".

من جهته، قال شاهد عيان مشيرا إلى جثث متناثرة على الطريق "داست عليها الدبابات. دمار، أطفال، أبرياء، مدنيين عزل، داسوا عليهم".

وأكد الجيش إنهاء عملياته داخل المجمع ومحيطه. وقال في بيان إن قواته "استكملت هذا الصباح العملية في منطقة مستشفى الشفاء وخرجت منها".





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