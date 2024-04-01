التحدي الأخير لمبابي قبل الانتقال للريال.. ليون وسان جرمان الأقرب لنهائي كأس فرنسا

يبدو ليون وباريس سان جرمان مرشحين الى بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم عندما يلتقيان مع ضيفيهما فالنسيان من الدرجة الثانية ورين الثلاثاء والأربعاء تواليا في الدور نصف النهائي.

ويأمل ليون المتوج بلقب المسابقة خمس مرات بينها واحدة على حساب باريس سان جرمان بالذات 1-0 بعد التمديد في عام 2008، في إنقاذ موسمه الذي استهله بنتائج مخيبة جدا وضعته في الثلث الأخير من جدول الترتيب قبل أن يتنفس الصعداء في المراحل الاخيرة ويرتقي الى المركز العاشر بعد تعاقده مع المدرب بيار ساج.

وتولّى ساج (44 عاماً) مسؤولية تدريب الفريق خلفاً للإيطالي فابيو غروسو في 30 نوفمبر الماضي، وهو المدرب الثالث له هذا الموسم بعد لوران بلان الذي استهل معه مشوار البطولة، علماً أن جان فرانسوا فولييز، استلم المهمة بالوكالة لمباراة واحدة ضد لوهافر (0-0).

ويدرك ليون جيدا ان حجزه بطاقة أوروبية سيكون صعبًا في الدوري قبل 11 مباراة من نهايته، وبالتالي فإن الأمر سيكون سهلا نسبيا في مباراتين (نصف النهائي والنهائي) في مسابقة الكأس.

لكن فالنسيان بدوره يملك فرصة تغيير موسم كارثي حيث يحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة من انتصارين و11 تعادلا وبات قريبا من الهبوط الى الدرجة الوطنية كونه يتخلف بفارق 18 نقطة عن المركز السادس عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الثانية.

وقال مدرب ليون "إنها أسوأ قرعة ممكنة لنا، لأن فالنسيان ليس لديه ما يخسره".

ويأمل فالنسيان المباراة النهائية الثانية في تاريخه في المسابقة بعد الاولى عام 1951 عندما خسر امام ستراسبورغ بثلاثية نظيفة.

وتقام المباراة النهائية على ملعب بيير موروا في ليل، على بعد حوالي ستين كيلومترًا من فالنسيان.

وأوضح ساج أنه سيمنح الفرصة الى حارس مرماه البرازيلي لوكاس بيري لخوض المباراة مكان الأساسي البرتغالي أنتوني لوبيش.

- "الجزء الأكثر إثارة في الموسم" -

في باريس، سيلعب العملاق الإيطالي جانلويجي دوناروما أساسيا بعدما خاض الدورين ثمن وربع النهائي.

ويدخل الفريق الباريسي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، المباراة بمعنويات كبيرة عقب حسمه الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه التقليدي مرسيليا 2-0 على ملعب فيلودروم السبت.

لكن رين لن يكون لقمة سائغة لفريق العاصمة خصوصا وأنه توج بلقبه الثالث الأخير في المسابقة والأول منذ 48 عاما على حسابه عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) عام 2019، فضلا عن أنه أحرجه في بارك دي برانس في 25 فبراير الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري عندما تقدم عليه بهدف لمهاجمه الجزائري أمين غويري (33) حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما أدرك له البرتغالي غونسالو راموش التعادل من ركلة جزاء.

ويطمح سان جرمان الذي ودع المسابقة في ثمن النهائي في الموسمين الاخيرين على يد نيس ومرسيليا تواليا، في استعادة سيطرته على الكأس التي توج بها ست مرات في المواسم التسعة الاخيرة، في سعيه الى الثلاثية، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه بريست، ويخوض ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي برشلونة الإسباني.

وتحدث قائده كيليان مبابي الذي استبدله المدرب الاسباني لويس أنريكي في الشوط الثاني في الكلاسيكو، عن الثلاثية خلال المعسكر الاخير لمنتخب بلاده الشهر الماضي، عندما أكد أنه مستعد "للجزء الأكثر إثارة من الموسم".

واضاف "نحن نعمل طوال العام كي نصل إلى هذه الأدوار. هذه هي المباريات التي يشاهدها الجميع. الطفل الصغير بداخلي سعيد جدا بأنه سيلعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، نصف نهائي كأس فرنسا، وهو متصدر للدوي ولديه فرص ليكون بطلا فرنسا وسيخوض كأس أوروبا (في ألمانيا). لكن الناس لن يتذكروا سوى الكؤوس...".

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