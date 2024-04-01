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إيقاف 146 متورطاً بالفساد في السعودية

4/1/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم، إيقاف 146 متهماً من سبع وزارات بينها الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، العدل، والزكاة والضريبة أدينوا باستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 1657 جولة رقابية.

وكشفت الهيئة عن أنه تم التحقيق مع 239 شخصاً، وإيقاف 146 متهماً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة (الضامنة).

وأكدت أن جرائم الفساد التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال.

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