الفارس الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة

لبى الفارس الشهم3

مناشدة أسرة فلسطينية نازحة

في قطاع غزة، ووفر لها طروداً إغاثية وملابس وفراشاً ومستلزمات شتوية، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير احتياجاتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

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