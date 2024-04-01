Monday, 01 April 2024 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفارس الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة

4/1/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لبى الفارس الشهم3
مناشدة أسرة فلسطينية نازحة
في قطاع غزة، ووفر لها طروداً إغاثية وملابس وفراشاً ومستلزمات شتوية، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير احتياجاتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108044151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث