الفارس الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة

الفارس الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة
التاريخ
4/1/2024 10:00:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
لبى الفارس الشهم3
مناشدة أسرة فلسطينية نازحة
في قطاع غزة، ووفر لها طروداً إغاثية وملابس وفراشاً ومستلزمات شتوية، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير احتياجاتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.
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