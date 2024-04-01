Monday, 01 April 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فناربخشه يصوت على التهديد بالانسحاب من الدوري التركي

4/1/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتوقع أن يجري نادي فناربخشه غدا الثلاثاء تصويتا على تهديده بالانسحاب من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي تحوم فيه شكوك حول مستقبل النادي.

وفي مارس آذار المنصرم قال فناربخشه إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه للاعتداء من جانب مشجعي طرابزون سبور خلال مباراة.

واقتحم جمهور طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه بعد هزيمة فريقهم 3-2 في آخر حادث من نوعه يشده الدوري التركي في الموسم الحالي.

وسيعقد فناربخشه جمعية عمومية غير عادية غدا الثلاثاء سيصوت خلالها أعضاؤه على قرار بالانسحاب من الدوري المحلي.

وحاليا يحتل فناربخشه الذي توج بلقب الدوري التركي للمرة 19 في 2014 المركز الثاني في الترتيب بعد 30 جولة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108044150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث