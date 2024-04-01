أناكوندا عملاقة تسحق تمساحاً حتى الموت

الطبيعة غامضة. في يوم ما تصبح حيوانًا مفترسًا، وفي اليوم التالي تكون فريسة

وتمكنت أناكوندا عملاقة في غابات الأمازون من الإجهاز على تمساح عن طريق الالتفاف حوله ثم القضاء عليه.

والتف الثعبان الضخم حول

التمساح بإحكام بينما لم يستطع التمساح

الفكاك وأصبح بلا حول ولا قوة.

وحاول التمساح جاهداً أن يحرك ذيله في محاولة للتخلص من قبضة الثعبان القاسية، لكن محاولاته للهروب ذهبت سدى.

وتم تصوير اللقاء المميت على حافة المياه في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل ، وفقا لصحيفة" ديلي ميل " البريطانية.

وفي الشهر الماضي، أعلن العلماء أن الأناكوندا العملاقة، والمعروفة أيضًا باسم الأناكوندا الخضراء، هما في الواقع نوعان متميزان يختلفان وراثيًا بنسبة 5.5 في المائة.



