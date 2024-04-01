حقيقة صورة ثوب النبي المتداولة على منصات التواصل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة ثوب قديم تردد أنه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أدى إلى حصد عدد هائل من التفاعل والتعليقات.
وكُتب على الصورة المتداولة «قميص رسول الله.. صلي على النبي»، وبدا أنها معروضة داخل أحد المتاحف.
وأكد موقع «الحرة» الإخباري أن الصورة، على غرار صور أخرى تهدف إلى جذب التفاعلات، لا علاقة لها بالنبي
صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنها صورة ثوب لأحد المصريين القدامى معروض
في المتحف المصري المخصّص للحضارة المصرية القديمة بمدينة تورينو الإيطالية.
وذكر أن الرداء المصنوع من الكتّان يعود عمره لأكثر من ألفي سنة قبل الميلاد، بين فترة حكم الأسرتين المصريّتين الخامسة والسادسة، لافتاً إلى أنه عُثر عليه مطوياً إلى جانب رفات صاحبه.
وغالباً ما تعتمد صفحات على منصات التواصل صيغاً مشابهة لجذب أكبر عدد من التفاعلات والتعليقات التي تتجاوز الآلاف في كلّ منشور.
وسبق أنّ فنّدت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس عدداً من الصور التي زعم ناشروها أنّها لمقتنيات تعود للنبيّ صلى الله عليه وسلم.
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