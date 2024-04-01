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حقيقة صورة ثوب النبي المتداولة على منصات التواصل

4/1/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة ثوب قديم تردد أنه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أدى إلى حصد عدد هائل من التفاعل والتعليقات.

وكُتب على الصورة المتداولة «قميص رسول الله.. صلي على النبي»، وبدا أنها معروضة داخل أحد المتاحف.

وأكد موقع «الحرة» الإخباري أن الصورة، على غرار صور أخرى تهدف إلى جذب التفاعلات، لا علاقة لها بالنبي
صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنها صورة ثوب لأحد المصريين القدامى معروض
في المتحف المصري المخصّص للحضارة المصرية القديمة بمدينة تورينو الإيطالية.

وذكر أن الرداء المصنوع من الكتّان يعود عمره لأكثر من ألفي سنة قبل الميلاد، بين فترة حكم الأسرتين المصريّتين الخامسة والسادسة، لافتاً إلى أنه عُثر عليه مطوياً إلى جانب رفات صاحبه.

وغالباً ما تعتمد صفحات على منصات التواصل صيغاً مشابهة لجذب أكبر عدد من التفاعلات والتعليقات التي تتجاوز الآلاف في كلّ منشور.

وسبق أنّ فنّدت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس عدداً من الصور التي زعم ناشروها أنّها لمقتنيات تعود للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

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