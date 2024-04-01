ليفربول يحلم بمواصلة الصدارة.. ومانشستر سيتي أمام اختبار واحد صعب

بعدما استفاد على أكمل وجه من انتهاء المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال بالتعادل السلبي، يسعى ليفربول إلى التمسك بالصدارة حين يستضيف شيفيلد يونايتد الأخير يوم الخميس المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وخرج ليفربول من عطلة نهاية الأسبوع في الصدارة بعد فوزه على برايتون 2-1 الأحد، متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال و3 عن سيتي.

لكن هذه الأفضلية ليست حاسمة بالتأكيد حتى وإن كان "الريدز" مرشحين لإضافة ثلاث نقاط الخميس ضد فريق يسير نحو الهبوط بما أنه متخلف بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان، وذلك لأنه بانتظار فرق الطليعة الثلاثة اختبارات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم.

فليفربول الذي لم يخسر في مبارياته البيتية الـ 27 الأخيرة في الدوري، يصطدم بغريمه مانشستر يونايتد على "أولد ترافورد" وجاره إيفرتون على أرض الأخير وتوتنهام الخامس وأستون فيلا الرابع في ملعبه، فيما يلتقي أرسنال الذي وصل الى ربع نهائي دوري الأبطال حيث يتواجه مع بايرن ميونخ الألماني، مع أستون فيلا وجاريه تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد من الآن وحتى نهاية الموسم.

أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري الأبطال حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني ونصف نهائي الكأس حيث يواجه تشيلسي، فيبدو أمام مسار أسهل إلى حد ما، إذ وبعد مواجهته الصعبة الأربعاء على أرضه ضد أستون فيلا، يخوض اختباراً شاقاً واحداً آخر فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام.

من المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة خاصة لليفربول أكثر من خصميه، إذ يودّع مدربه الألماني يورجن كلوب الذي منحه لقبه الأول في الدوري منذ 1990 وقاده إلى لقب دوري الأبطال عام 2019 والوصافة مرتين.

ويمني "الريدز" النفس بتوديع كلوب بأفضل طريقة لكنهم خسروا فرصة إحراز الرباعية بخروجهم من ربع نهائي الكأس على يد غريمهم مانشستر يونايتد (3-4 بعد التمديد)، ما يحصر أملهم بالدوري الممتاز ومسابقة "يوروبا ليج" التي بلغوا دورها ربع النهائي حيث يلتقون أتالانتا الإيطالي، علما بأنهم توجوا بلقب كأس الرابطة في شباط الماضي.

وعلى غرار ليفربول، يبدو أرسنال مرشحاً الأربعاء للخروج بالنقاط الثلاث إذ أنه يستضيف لوتون تاون القابع في المركز الثامن عشر، خلافاً لسيتي الذي يخوض اختباراً شاقاً على أرضه ضد أستون فيلا في مواجهة مصيرية للفريقين لأن الأخير يصارع مع توتنهام على المركز الرابع.

وستكون المباراة ثأرية لسيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا في مواجهة فريق مواطنه أوناي إيمري، إذ خرج حامل اللقب مهزوماً 0-1 في اللقاء الأخير بينهما في 6 ديسمبر ضمن المرحلة الخامسة عشر.

ورغم الاكتفاء بالتعادل مع أرسنال على استاد الاتحاد، كان جوارديولا فخوراً بلاعبيه، لاسيما في الشوط الثاني من لقاء اعتمد فيه الضيف اللندني على التكتل الدفاعي في غالبية الفترات.

وقال الإٍسباني "كنت أُفضِل الفوز، لكننا سنقبل بهذه النقطة. كانت مباراة صعبة، الفريق جعلني فخوراً جداً"، مضيفاً "كان من الصعب إيجاد المساحات ولم يكن بإمكاننا الضغط عليهم كثيراً لأنهم كانوا يعتمدون على الكرات الطويلة".

وتابع "سنأخذ النقطة ثم نرى ما سيحصل في المباريات التسع (المتبقية لفريقه وأرسنال وليفربول بما أن الثلاثة لعبوا حتى الآن 29 مباراة وليس 30). الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو تجديد الذهنية والسيقان (التعافي بدنياً) والذهاب إلى (مواجهة) أستون فيلا".

وسيكون ملعب "ستامفورد بريدج" الخميس على موعد مع مباراة كانت ستشكل عنوان أي مرحلة، لكن تشيلسي وغريمه مانشستر يونايتد يمران بفترة صعبة جداً ليس لأنهما خارج صراع اللقب وحسب، بل لأنهما باتا خارج صراع التأهل إلى دوري الأبطال.

ويخوض تشيلسي ويونايتد المواجهة بعد تعادلين مخيبين، الأول على أرضه ضد بيرنلي 2-2 رغم اضطرار الأخير للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، والثاني أمام مضيفه برنتفورد 1-1 في لقاء تقدم خلاله "الشياطين الحمر" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يتلقوا هدف التعادل في الدقيقة التاسعة منه.

وبات يونايتد متخلفاً بفارق 11 نقطة عن فيلا الرابع و8 عن توتنهام الذي يلعب الثلاثاء ضد جاره وست هام على أرض الأخير، فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر.

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