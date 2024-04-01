برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح لثالث بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بأمريكا

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، شهدت مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية البطولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية والتي أقيمت ضمن "كأس العالم للمربين" أعرق بطولات جمال الخيل العربية منذ العام 1955.

وشهد البطولة وتوج الخيول الفائزة سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات، المهرة "النور ميرالينا" لمربط النور، وحلت وصيفة ونالت اللقب الفضي "فيجن اوف لاف اي ان بي" لساينيرجي لتطوير المشاريع، فيما حازت على اللقب البرونزي "اليجانزيا ايه" للاكساندرا هودسمان.

وتصدر المهر "رفائيل اس بي ايه" لمربط استيلا بيلا، بطولة الأمهار وحصل على اللقب الذهبي، وحل في المركز الثاني ونال الفضة "سيناترا" لجوزيف أبولو، بينما ذهب اللقب البرونزي الى "آر دي باكرو" لموري بوبيويل.

وتوشحت "او اف دبليو لكجري" لتنريزا لونغويتر، باللقب الذهبي لفئة الأفراس، وحازت على اللقب الفضي "ناتليا بي سي اف" لموري بوبيويل، فيما نالت اللقب البرونزي "جستينا اي ان بي" لساينيرجي لتطوير المشاريع.

وتوج "اريا فاليانت" لفلكس كانتو، باللقب الذهبي للفحول، وحل وصيفا ونال اللقب الفضي، "إيلي تولوم" لغرين باستورز للخيل العربية.

وشهدت بطولة كأس العالم للمربين، مشاركة 117 خيلا فيما شاركت في بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، 47 خيلا من أمريكا الشمالية تعود لـ 34 مالكا من "الولايات المتحدة، كندا، المكسيك".

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية للفائزين من المركز الأول إلى الخامس.

وأقيمت بطولة سكوتسديل بالتعاون بين كأس الإمارات العالمي للخيول العربية وكأس العالم للمربين، وأتاحت البطولة الفرصة لمختلف المربين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، للمنافسة والحصول على جوائز هي الأعلى والأفضل في المنطقة.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي.

وتوجه سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته البطولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ضمن كأس العالم للمربين" بسكوتسديل، بفضل رعاية سموه ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأشاد الحربي بردود الأفعال الواسعة لنجاح البطولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ضمن كأس العالم للمربين" التي تعتبر من أعرق بطولات جمال الخيل العربية في العالم، ويحرص معظم الملاك والمربين على التواجد والمشاركة فيها.

وأضاف الحربي أن بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي، تم توزيعها على عواصم مهمة في مختلف أنحاء العالم يحتاج فيها الملاك والمربين للدعم للمحافظة على الخيول العربية عبر توفير مثل هذه البطولات.

وقال إن بطولة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية، حققت أهدافها عبر دعم الملاك والمربين في قارة أمريكا الشمالية "الولايات المتحدة، كندا، المكسيك"، في ظل مشاركة عدد كبير منهم.

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