سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 23 مليار درهم خلال الثلثين الأولين من رمضان

تجاوزت سيولة الأسهم المحلية حاجز 23 مليار درهم خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان المبارك، وسط حراك ملحوظ على غالبية الأسهم القيادية إضافة إلى تنفيذ عدة صفقات كبرى.

وتوزعت السيولة بواقع 15.7 مليار درهم في سوق أبوظبي و77.7 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 7.06 مليار سهم منها 3.34 مليار سهم في سوق أبوظبي و3.7 مليار سهم في سوق دبي، عبر تنفيذ ما يربو على 352.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في الثلثين الأولين من رمضان إلى 3.574 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و730.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأنهي مؤشر "فادكس 15" تداولات الثلثين الأولين من رمضان عند مستوى 9087.53 نقطة بارتفاع 0.01%، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بالغاً نحو 9228.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4246.27 نقطة بمكاسب سوقية 10.1 مليار درهم.

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