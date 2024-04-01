كأس ألمانيا: ليفركوزن مرشح فوق العادة لبلوغ النهائي الخامس في تاريخه

يبدو باير ليفركوزن مرشحا فوق العادة لبلوغ المباراة النهائية الخامسة في تاريخه في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم عندما يستضيف فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية الأربعاء في نصف النهائي، فيما يطمح ساربروك من الدرجة الثالثة الى مواصلة مغامرته وبلوغها للمرة الأولى عندما يستضيف كايزرسلاوترن الثلاثاء.

ولأول مرة في تاريخ مسابقة كأس ألمانيا، يتواجد ممثل واحد فقط من الدرجة الأولى في الدور نصف النهائي، وبالتالي فإن رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو هم المرشحون الأوفر حظًا على اعتبار أنهم لم ينهزموا في أي مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

خلال 120 عاماً من وجوده، فاز باير ليفركوزن، النادي الذي أسسته عام 1904 شركة باير العملاقة في صناعة الأدوية والصناعات الكيميائية، حتى الآن بلقبين فقط: كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حاليا) في عام 1988 وكأس ألمانيا في عام 1993 على حساب هرتا برلين.

هذا الموسم، لا يزال الفريق ينافس على ثلاث جبهات: الدوري حيث اقترب من اللقب الاول في تاريخه بعد ابتعاده بفارق 13 نقطة قبل 7 مراحل من نهاية الموسم عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة، الكأس المحلية ومسابقة الدوري الأوروبي حيث بلغ ربع النهائي وسيواجه وست هام الانجليزي، وبالتالي يمكنه تعزيز سجله الذي يتضمن على الخصوص الوصافة مرات في عدة (في الدوري أعوام 1997، 1999، 2000، 2002 و2011، والكأس المحلية أعوام 2002، 2009 و2020 ودوري أبطال أوروبا في عام 2002).

في الدور نصف النهائي، سيتعين على ليفركوزن تخطي عقبة فورتونا دوسلدورف، وهو فريق من الثلث الأول في دوري الدرجة الثانية والذي لم يهزم منذ منتصف فبراير الماضي.

وانتزع فورتونا دوسلدورف، المتوج بلقب الكأس مرتين في 1979 و1980 وحل وصيفا اعوام 1937 و1957 و1958 و1962 و1978، نهاية الاسبوع الماضي المركز الثالث الذي يضمن لصاحبه خوض ملحق الصعود الى الدرجة الاولى، وهو أفضل ترتيب له منذ نهاية أكتوبر الماضي.

- "تحديا كبيرا" -

في 39 مباراة لعبها هذا الموسم في جميع المسابقات، لا يزال ليفركوزن محافظا على سجله خاليا من الهزائم (34 فوزًا مقابل 5 تعادلات)، لكنه كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط أمام ضيفه هوفنهايم السبت عندما تخلف بهدف لماكسيميليان باير منذ الدقيقة 33 حتى الدقائق الأخيرة قبل تسجيله هدفين في وقت متأخر وفي ثلاث دقائق عبر روبرت أندريش (88) والمهاجم التشيكي باتريك شيك (90+1).

وقال ألونسو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "كانت مباراة مثيرة ودقائقها الأخيرة كانت استثنائية جدا. الاحتفال بها حتى وقت متأخر مع الجماهير والتفاعل معهم بهذه الطريقة كانا استثنائيين جدا أيضا. كان لهم دور كبير في هذا الفوز وأريد أن أشكرهم".

وأضاف "كانوا (المشجعون) أحد الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ قراري بالاستمرار في تدريب الفريق".

وتابع "كان لهم على الأقل شيء للاحتفال به، لكننا لم نحقق شيئا حتى الآن. لقد حان الوقت بالنسبة لنا من أجل العمل وبالنسبة لي كي أساعد الفريق على الاستعداد جيدا لما تبقى من الموسم . امامنا شهر أبريل مكثف جدا وبدايته اليوم كانت صعبة".

وأردف قائلا "كل مباراة بالنسبة لنا تعتبر تحديا كبيرا".

وفي المباراة الثانية، يستضيف ساربروكن، مفاجأة مسابقة الكأس هذا الموسم، كايزرسلاوترن في دربي ساخن.

وأطاح ساربروك بثلاثة أندية من الدرجة الاولى هي بايرن (2-1) في دور الـ16، آينتراخت فرانكفورت (2-0) في ثمن النهائي وبوروسيا مونشنغلادباخ (2-1) في ربع النهائي.

ويملك كايزرسلاوترن خبرة كبيرة في مسابقة الكأس حيث توج باللقب في عامي 1990 و1996 وحل وصيفا خمس مرات أعوام 1961 و1972 و1976 و1981 و2003.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 25 مايو المقبل.

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