منظمة مكافحة المنشطات المصرية ترد على ما تداول حول إيجابية عينة رمضان صبحي

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بيانًا رسميًا، بعد الجدل الذي أثير حول رمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري، وإعلان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري إيجابية عينة اللاعب.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعًا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليًا، تؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على عدد من النقاط الهامة، على النحو التالي:

أولاً: لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

ثانيًا: لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقًا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ علي سرية المعلومات (ISPPPI).

ثالثًا: من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب - إلخ) حسب الخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقًا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات (ISTI).

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