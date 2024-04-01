لأول مرة في تاريخه.. سينر إلى وصافة التصنيف العالمي لكرة المضرب

بلغ الإيطالي يانيك سينر أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية، وذلك بصعوده الى الوصافة في إصدار الإثنين نتيجة فوزه بلقب دورة ميامي، ثانية دورات ماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بتغلبه الأحد على البلغاري غريغور ديميتروف بسهولة تامة 6-1 و6-1.

ورفع ابن الثانية والعشرين عاماً رصيده الى ثلاثة ألقاب منذ بداية الموسم الحالي، بعدما توج ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، محرزاً باكورة ألقابه الكبيرة في الغراند سلام، ودورة روتردام الهولندية في فبراير الماضي.

كما أنه اللقب الثاني لسينر في دورات ماسترز الألف نقطة بعد تتويجه في تورونتو العام الماضي.

وتقدم سينر الى المركز الثاني على حساب الإسباني كارلوس ألكاراس الذي خرج من ربع نهائي ميامي على يد ديميتروف، وأصبح خارج المركزين الأولين لأول مرة منذ أغسطس 2022.

ويبقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي غاب عن دورة ميامي وانفصل مؤخراً عن مدربه الكرواتي غوران إيفانيتشيفيتش، في الصدارة لأسبوع آخر، متقدماً بفارق 1015 نقطة على سينر و1080 نقطة على ألكاراس.

ونتيجة وصوله الى النهائي الثالث له في دورات ماسترز الألف نقطة من دون أن ينجح في تكرار سيناريو 2017 في سينسيناتي حين أحرز اللقب، صعد ديميتروف ثلاثة مراكز وبات التاسع أمام البولندي هوبرت هوركاش والأسترالي أليكس دي مينور واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس توالياً.

وبعد إحرازها في ميامي لقب دورة السيدات المصنفة ضمن دورات الألف نقطة، صعدت الأميركية دانييل كولينز 31 مركزاً وأصبحت في المرتبة الثانية والعشرين، لكن سيكون من الصعب عليها تكرار ما وصلت إليه في مايو 2022 حين شقت طريقها الى المركز السابع، لاسيما أن ابنة الثلاثين عاماً تخوض موسمها الأخير في ملاعب "دبليو تي أيه".

وأحرزت كولينز أول ألقابها في دورات الألف نقطة بفوزها في النهائي على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي احتفظت بمركزها الرابع، على غرار البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوري غوف اللتين احتفظتا بالمركزين الأول والثالث توالياً رغم خروجهما من ثمن النهائي في ميامي.

وكان صعود اليونانية ماريا ساكّاري مركزين وباتت سابعة، التغيير الأبرز في نادي العشر الأوليات نتيجة وصولها الى ربع النهائي في ميامي.

وكسبت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا ستة مراكز وأصبحت سادسة وعشرين بعد بلوغها نصف النهائي، فيما صعدت الفرنسية كارولين غارسيا أربعة مراكز وباتت الثالثة والعشرين بفضل إقصائها غوف من ثمن النهائي.

- تصنيف الرجال:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 9725 نقطة

2. يانيك سينر (إيطاليا) 8710 (+1)

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8645 (-1)

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 7165

5. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5415

6. أندري روبليف (روسيا) 4890

7. هولغر رونه (الدنمارك) 3795

8. كاسبر رود (النروج) 3615

9. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3540 (+3)

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3425 (-1)

- تصنيف السيدات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10715 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8195

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7150

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5848

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5035

6. أنس جابر (تونس) 4118

7. تشينوين جنغ (الصين) 4050 (+1)

8. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 4015 (-1)

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3825

10. يلينا أوستابنكو (لاتفيا) 3493

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