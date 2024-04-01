الموارد البشرية والتوطين: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من الاثنين 29 رمضان إلى 3 شوال

الموارد البشرية والتوطين: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من الاثنين 29 رمضان إلى 3 شوال
التاريخ
4/1/2024 9:18:29 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، ولغاية 3 شوال وما يوافقه من التاريخ الميلادي، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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