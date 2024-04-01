الموارد البشرية والتوطين: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من الاثنين 29 رمضان إلى 3 شوال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، ولغاية 3 شوال وما يوافقه من التاريخ الميلادي، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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