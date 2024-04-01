مسؤول إسرائيلي: إحراز تقدم بمحادثات الرهائن في القاهرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف مسؤول إسرائيلي عن إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، متوقعاً أن يتم تكثيف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر في القرارات الصادرة بشأن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية في رفح.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن المسؤول قوله إن «الموضوعين مرتبطان»، مضيفاً أن «الرهائن يمثلون الأولوية الأولى».
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