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مسؤول إسرائيلي: إحراز تقدم بمحادثات الرهائن في القاهرة

4/1/2024 9:18:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مسؤول إسرائيلي عن إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، متوقعاً أن يتم تكثيف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر في القرارات الصادرة بشأن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية في رفح.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن المسؤول قوله إن «الموضوعين مرتبطان»، مضيفاً أن «الرهائن يمثلون الأولوية الأولى».

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