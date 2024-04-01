Monday, 01 April 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

4/1/2024 9:08:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة في محافظة جنين اليوم الاثنين، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير علاء الدين توفيق محمد فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ23 وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

ودخل الأسير عامر محمد عبد النبي من الطيبة عامه الـ22 وهو محكوم بالسجن 26 عاما، والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ19 وهو محكوم بالسجن 25 عاما، علما أن شقيقه مؤيد معتقل منذ عام 2002 ومحكوم 25 عاما.

MENAFN01042024000205011050ID1108043954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث