ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة في محافظة جنين اليوم الاثنين، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير علاء الدين توفيق محمد فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ23 وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
ودخل الأسير عامر محمد عبد النبي من الطيبة عامه الـ22 وهو محكوم بالسجن 26 عاما، والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ19 وهو محكوم بالسجن 25 عاما، علما أن شقيقه مؤيد معتقل منذ عام 2002 ومحكوم 25 عاما.
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