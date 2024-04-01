ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة في محافظة جنين اليوم الاثنين، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير علاء الدين توفيق محمد فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ23 وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

ودخل الأسير عامر محمد عبد النبي من الطيبة عامه الـ22 وهو محكوم بالسجن 26 عاما، والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ19 وهو محكوم بالسجن 25 عاما، علما أن شقيقه مؤيد معتقل منذ عام 2002 ومحكوم 25 عاما.